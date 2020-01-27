Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konya önünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirtip, “Burada kazanmak öyle kolay değildir” derken, “Gerek oyun olarak, gerek mücadele olarak, gerekse istek ve arzu olarak sahada istenileni tamamıyla yapan bir Galatasaray vardı. Bu oyundan dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum” derken Sivas’la puan farkı için, “Galatasaray böyle oynamaya devam ettiği sürece her şey kapanır. Benim buradaki en önemli düşüncem; vazgeçmeyeceğiz biz. Sonucu da saygıyla karşılarız ama şu anda her hafta bir rakibimize yanaşıyoruz veya önüne geçiyoruz” şeklinde konuştu.

Yardım edeceğiz

Elazığ ve çevre illerde yaşanan deprem hakkında konuşan Terim, “Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Kurtarılmayı bekleyenlerin inşallah kurtarılmasını temenni ediyorum. Allah bir daha göstermesin. Yarın (bugün) AFAD ile konuşarak yapabileceğimiz ne varsa, hangi yardım varsa oyuncularımla beraber onu konuşmayı, yapacağımız yardımları organize etmeyi planlıyorum” diye konuştu.

Benim için konu kapandı

Bir gazetecinin Mustafa Cengiz’in açıklamaları ve Fatih Terim’in sosyal medyada attığı mesajın sorulmasının üzerine hoca, “50 seneye yakındır Galatasaray’a emek veren, 50 seneyi aşkındır da Galatasaray’a gönül veren birisinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla cuma günü saat 19.05’te ben gerekli cevabı attığımız mesajla verdim. Benim için konu orada kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

Kanatlardan vurduk

G.Saray’ın file bekçisi Muslera, “Dersimize iyi çalıştık. Konya özellikle göbeği iyi kapatıyordu. Biz de kanatlardan gelmeliydik. Önemli bir galibiyet yakaladık. Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir’’ dedi.

FATİH TERİM ŞAŞIRTTI

Mariano sürprizi

∂ Galatasaray’da yolların ayrılması beklenen ve hatta devre arası kampına menajeri de çağrılan Mariano gelecek planlamasında yoktu. Ancak dün akşam oynanan Konya maçında Terim Brezilyalı oyuncuya on birde şans verdi.

BİR ASİST DAHA YAPTI

Cimbom’da bayram var

∂ G.Saray’ın atom karıncası Ömer Bayram asistlerine devam ediyor. Futbolcu dün de Falcao’nun golünde pası veren isimdi. Ömer Bayram böylece bu sezon ligde 5 asiste yükseldi.

MAÇA İLGİ BÜYÜK

Hüzünlü pankart

∂ Her iki takım taraftarları da maça yoğun ilgi gösterirken tribünler büyük oranda doldu. Futbolcular sahaya “Geçmiş olsun Elazığ-Malatya, yanınızdayız” yazılı siyah pankartla çıktı.