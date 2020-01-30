Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de haftanın en önemli maçı olarak görülen Trabzonspor-Fenerbahçe maçına beklenildiği gibi Ali Palabıyık verildi. FIFA kokartlı hakemimiz beşinci defa iki takım arasındaki maçı yönetecek. Palabıyık yönetiminde daha önce iki takım arasında oynanan dört maçta üç beraberlik çıkarken, bir maçı ise Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem olarak Yaşar Kemal Uğurlu, Asistan Video Yardımcı Hakem olarak ise Kadri Sağlam görevlendirildi.

Penaltılara dikkat!

Palabıyık’ın karnesine baktığımızda ise, ligde Trabzonspor’un 22 maçında düdük çaldı. Bu mücadelelerde bordo-mavililer 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Maçlardaki sarı kart sayısı 71, kırmızı kart ise 3’tü. Penaltı sayısı ise iki. Palabıyık, F.Bahçe’nin 26 maçında düdük çalarken, bu maçlarda sarı-lacivertliler 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 79 sarı kart gösteren Palabıyık, 10 defa direkt kırmızı çıkardı. Söz konusu maçlarda F.Bahçe lehine 10 penaltı verildi.