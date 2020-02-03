Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Galibiyet serisi Trabzonspor deplasmanında sekteye uğrayan Fenerbahçe’de maçın hakemi Ali Palabıyık’a öfke hâkim. Kendilerini İstanbul’da karşılayan sarı-lacivertli taraftarlardan galip gelemedikleri için özür dileyen takım kaptanları Emre Belözoğlu ile Ozan Tufan, iddialı açıklamalarda bulundu. “Terimizin son damlasına kadar savaşacağız” sözü veren Emre, “Hiç merak etmeyin şampiyon olacağız” dedi. Kazanamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Ozan Tufan ise “Herkesten özür dileriz. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın sezon sonunda şampiyon Fenerbahçe olacak. Daha da kenetleneceğiz” diyerek meydan okudu.



> Neden incelenmedi

Maç sonunda soyunma odasında ise isyan havası hâkimdi. Hakem Ali Palabıyık’ın çaldığı ve çalmadığı düdüklerle kazanmalarına engel olduğunu savunan sarı-lacivertli oyuncular sakinleşmekte güçlük çekti. Özellikle Muriç’in ağlarla buluşan vuruşu öncesi verilen faul kararına takılan oyuncular Kruse ile Uğurcan’ın topa yükseldiği pozisyonu defalarca izledi. Uğurcan’a temasın olmadığını savunan sarı-lacivertliler, “Nizami golümüz yanlış karar ve erken düdükle iptal oldu. Trabzonspor ise aut olan pozisyonda korner kazanıp gol attı. Bizim pozisyonumuzu 4 dakika 17 saniye boyunca inceleyenler bunları es geçti” diyerek tepki gösterdi.



6222’DEN İŞLEM

Koç’a küfre para cezası

Trabzon’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a hakarette bulunan S. K. isimli şahsa hakaret içeren tezahürat suçundan işlem yapıldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, S. K. isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapıldığını açıkladı. Bu madde 50 güne kadar adli para cezasını öngörüyor.



Trabzon'dan kalkan özel uçakla saat 01.30 sıralarında havalimanına gelen F.Bahçe kafilesini yaklaşık 200 taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu'na da yoğun ilgi gösterdi.



Atamıyor tutamıyor

Zirve yürüyüşü Trabzon’da darbe yiyen Fenerbahçe aynı dertlerden mustarip. Sezon başından beri kolay gol yiyen, bulduğu pozisyonları ise değerlendirmekte zorlanan yaşayan sarı-lacivertliler bu problemine çare buladamı. Kaleye gelen ilk topta golü görmeye alışan Fenerbahçe, Trabzon’da da aynı senaryoyu yaşadı. Ligdeki 20 maçın 15’inde gol yiyen Altay, 11 maçta ilk topu içeri aldı. En çok gol pozisyonu üreten takım olan Fenerbahçe, bitiricilikte ise vasatı aşamadı. Özellikle Muriç’in sessiz kaldığı neredeyse her maçta puan kaybı yaşandı. Kosovalının gol atmadığı maçların sadece 1’inde galibiyet geldi.



Yetiş artık Hasan Ali!

Sezon başından beri sakatlıklar sebebiyle birçok defa kadro rotasyonu yaşayan Fenerbahçe’de gözler Hasan Ali Kaldırım’ın üzerinde. Devre arasında da sol bek sorununu çözemeyen sarı-lacivertliler tecrübeli oyuncunun takıma katılmasıyla rahata erecek. İdmanlara başlayan Hasan Ali’nin Galatasaray derbisinde ilk 11’de sahada olacağı belirtildi.



> Hiç hesapta yoktu

Hasan Ali’nin dönüşüyle Ersun Yanal, Dirar’ı da sağ kanatta kullanabilecek. Kruse’nin orta alanda Ozan-Gustavo idealinin bulunmasıyla artan performansının Rodrigues’le daha da yukarı çıkmasından memnun olan Yanal, takımın gerçek gücüne kavuşacağına inanıyor.



Kruse ÇILDIRDI

Kesinlikle faul yok

Uğurcan ile topa yükseldiği pozisyonda rakibine faul yapmadığını söyleyen Max Kruse, “Havaya birlikte çıktık ama kaleciyi bozacak bir temasım olmadı. Pozisyonda kesinlikle faul yok” diyerek Ali Palabıyık’ın kararını eleştirdi.