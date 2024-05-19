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HÜRJET ilk kez gösteri uçuşu yaptı, izleyenler hayran kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Atatürk, Samsun, Hürjet, Haber

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı olan HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun'da gösteri yaptı. Hayran bırakan gösteride ayrıca Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterileri nefesleri kesti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Doğu Park sahil kısmında Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRJET ve sahil güvenlik helikopter gösterileri yapıldı.

İLK KEZ SAMSUN'DA

İlk kez yuvasından ayrılan Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET gösteri uçuşunu Samsun'da gerçekleştirdi. Yaptığı akrobatik gösterilerle adeta yürekleri ağza getiren HÜRJET, alkışları topladı.  

HÜRJET ilk kez gösteri uçuşu yaptı, görenler hayran kaldı - 1. Resim

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Binlerce Samsunlu, gösterileri izlemek için sahillere akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Türk pilotları hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterilerini ilgiyle takip etti. Türk pilotlarının uçaklarla yaptığı akrobatik hareketleri insanlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Vatandaşlar, milli uçak HÜRJET karşısında gururlandıklarını söylediler.

HÜRJET ilk kez gösteri uçuşu yaptı, görenler hayran kaldı - 2. ResimHÜRJET ilk kez gösteri uçuşu yaptı, görenler hayran kaldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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