HÜRJET ilk kez gösteri uçuşu yaptı, izleyenler hayran kaldı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mayıs 2024 19:57 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 20:02 - Güncelleme:

Atatürk, Samsun, Hürjet, Haber

Teknoloji Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı olan HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun'da gösteri yaptı. Hayran bırakan gösteride ayrıca Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterileri nefesleri kesti.