Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye U19 göndermesi!
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ini İngilizce hesabından duyurdu. Sarı-kırmızılılar, paylaşımda Fenerbahçe'ye U-19 göndermesi yaptı.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Galatasaray maç öncesi İngilizce hesabından ezeli rakibine gönderme yaptı.
U19 GÖNDERMESİ
Galatasaray, İngilizce hesabından ilk 11'ini duyurdu. Sarı kırmızılılar paylaşımına, "Bugün U19 sosyal medya ekibimizle sahaya çıkıyoruz ve grafik tasarımcıları yok" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa finaline a takımla değil U19 takımıyla çıkmıştı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi