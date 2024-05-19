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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye U19 göndermesi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye U19 göndermesi!
Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ini İngilizce hesabından duyurdu. Sarı-kırmızılılar, paylaşımda Fenerbahçe'ye U-19 göndermesi yaptı.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.  Galatasaray maç öncesi İngilizce hesabından ezeli rakibine gönderme yaptı.

U19 GÖNDERMESİ

Galatasaray, İngilizce hesabından ilk 11'ini duyurdu. Sarı kırmızılılar paylaşımına, "Bugün U19 sosyal medya ekibimizle sahaya çıkıyoruz ve grafik tasarımcıları yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa finaline a takımla değil U19 takımıyla çıkmıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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