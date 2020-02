Türkiye Gazetesi

Trabzonspor için kritik bir virajdı Gençlerbirliği karşılaşması. Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi devirmeyi başarmış, nefesini lider Sivasspor'un ensesinde hissettirmişti. Ertelenen Yeni Malatyaspor maçı sebebiyle bir maçı eksik olan Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni yenip, 21. hafta karşılaşmasını bugün oynayacak Sivasspor'u geçip zirveye kurulmayı başardı. Maça iyi başlayan taraf ev sahibi Gençlerbirliği oldu. Maçın 10'uncu dakikasında Sessegnon ceza yayının üzerinden müthiş vurdu, Uğurcan son anda tokatladı. 24'üncü dakikada ise Candeias'ın pasında Nadir Çiftçi boş kale yerine topu üstten auta gönderince ilk yarı golsüz bitti.



> Goller arka arkaya

İkinci yarıya Trabzonspor biraz toparlanmış görüntüsüyle başladı. 47'de Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Nordfeldt kurtardı. Hüseyin Çimşir, aksayan Guilherme'nin yerine Abdülkadir Parmak'ı oyuna sürdü. Bu değişiklik biraz daha bordo-mavililere hareket getirdi. 76'da Hüseyin ile Nadir arasında yaşanan pozisyonda VAR uyarısı sonrasında beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Sosa Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 83'te Sörloth'un indirdiği topu tamamlayan Nwakaeme takımını rahatlatan isim oldu: 2-0. Uzatma dakikalarında kendisine tekme atan Baiano'yu yüzünden iten Sörloth kırmızı kart gördü. Trabzonspor, Sivasspor maçı öncesi haftayı kayıpsız kapattı: 2-0. > Yunus Emre Kartal - Ankara (İHA)



Sörloth'u çıldırttılar

Baiano'nun arka arkaya tekmeleri karşısında sinirlenip rakibini suratından iten Norveçli VAR uyarısı sonrası kırmızı gördü, Bainao'ya ise sarı kart çıktı

Başkent deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla giden Trabzonspor istediğini aldı ancak en önemli gol silahı Sörloth'u kaybetti. Son dakikaları iyice gerginleşen karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında Baiano, taç çizgisi yakınında Sörloth'a arka arkaya tekme savurdu. Buna sinirlenen Norveçli oyuncu rakibini suratından itip yere düşürdü. Hakem Hüseyin Göçek önce iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.



> Sivas’ta da yok

VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Göçek, Sörloth'u direkt kırmızı kartla oyundan attı. Rakibine tekme savuran Baiano'nun sarı kartla kurtulması ise büyük tepki topladı. Kariyerinde ilk defa kırmızı kart gören, ligde çıktığı son 18 maçta sarı kart dahi almayan Sörloth hafta içindeki BB Erzurumspor maçıyla ligdeki Sivasspor maçında forma giyemeyecek.



Bizimle uğraşacaklar

Trabzonspor'un genç hocası Hüseyin Çimşir, 2-0'lık Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çimşir "İlk 20 dakika kötüydük. Sonra sistemde değişiklik yapınca kendimize geldik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" dedi. Genç hoca Sörloth'un kırmızı kartıyla ilgili olarak ise "Sahada kalmak için oyuncularımızın direnmeleri gerekiyor. Bundan sonraki rakiplerimiz zor, bizimle uğraşacaklar. Biz Trabzonspor olarak sahada dik durmamız gerekiyor" dedi.



İLK DEFA ON BİRDE

Guilherme siftah yaptı

Trabzonspor'un yeni transferi Guilherme, ilk defa ilk on birde forma giydi. Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda oyuna girmişti. Hüseyin Çimşir, cezası biten Nwakaeme'ye de on birde forma verdi.



BEŞ OYUNCUSU YOKTU

Gençlerin eksiği çok

Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında beş eksikle mücadele etti. Başkent ekibinin en golcü ismi olan Stancu sakatlığını atlatsa da hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmazken Ayite, Polomat, Soner ve Arda da Trabzonspor'a karşı görev yapamadı.



NWAKAEME'DEN ÖVGÜ

Sörloth büyük silah

Mücadeleyi değerlendiren Nwakaeme "Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum, bu tür maçlarda önemli olan kazanmaktır, kazanıp geri dönüyoruz" derken Sörloth'la ilgili "Çok büyük oyuncu iyi ki var" diye konuştu.