Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray ikinci yarı yakaladığı iyi havayı, Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar dün sahadan üç puanla ayrılarak üst üste beşinci maçını kazanmış oldu: 3-0. Üst sıralardaki Sivas, Başakşehir, Alanya ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada, Aslan tabiri caizse altın değerinde bir galibiyet elde etti. Zirve ile arasındaki puan farkını üçe indiren Galatasaray, tekrar taraftarına şampiyonluk hesapları yaptırmayı başardı. Hafta içinde kupada oynanan Alanya maçından sonra as takım oyuncuları ile lige geri dönen Aslan, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı erken kopardı. Aslında Galatasaray maça çok tatsız başladı. Çünkü sakatlıktan yeni çıkan Saracchi daha ikinci dakikada, tekrar sakatlanarak oyundan çıktı.



> 45 dakika yetti

7. dakikada Emre Akbaba, kaleciyi üstüne çekip, topu boşa çıkarttı. Feghouli’nin sert şutu Meriah’a da çarparak ağlara gitti: 1-0. 19’da Emre’nin röveşata vuruşu defanstan döndü. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Mete Kalkavan elle müdahaleyi tespit edip penaltı noktasını gösterdi. 22’de topun başına gelen Âdem farkı ikiye çıkardı: 2-0. 41’de Feghouli’nin milimetrelik ters topuyla içeri giren Âdem, usta işi vuruşuyla topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-0. İlk yarıda istediği skoru elde eden Galatasaray geri kalan kısımda oyunu idare etti diyebiliriz. 60’ta Âdem’in sert şutunu, Fatih çataldan kornere çeldi, 68’de ise Onyekuru’nun vuruşunu defans çizgiden çıkarınca, maçta başka gol olmadı.



Terim takımından memnun

Oyunumuz oturuyor

Fatih Terim maç sonrası, "Tam anlamıyla beraber olmayan, hazırlık dönemini iyi geçiremeyen bir takımız. Bunlar dezavantaj oldu. Oyun anlayışımızı daha da oturttuğumuz inancını yaşıyorum" derken, "Kasımpaşa dirençli bir takım. Oyunun hakkı belki daha farklı bir sonuçtu" sözlerini kullandı. G.Saray'ın hocası, "Şampiyon olursanız, bu şampiyonluğu farklı bir yere koyar mısınız?" sorusuna, "Dejavu yaşıyor gibiyim, geçen sene de aynı sorular soruldu. Şampiyon olmuşuz, 3 gün geçmeden yöneticimiz 'hocam seneye mutlaka şampiyon olmalıyız' diyor. Her şampiyonluğun başka hikayesi var, inşallah dediğiniz gibi olur ve ben de ayrı bir yere koyarım" karşılığını verdi.





ÂDEM BÜYÜK:

Titremeye başlamışlardır

İki golle üç puanda büyük pay sahibi olan Âdem Büyük, "Biz Galatasaray'ız, her maçı kazanmak zorundayız. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası, kupalar kaldırmaya alışkın" derken, "Ben buraya savaşmaya, başarılı olmaya, kupalar kazanmaya geldim. Zirveye yakışan tek takım Galatasaray'dır. Biz zirveye yaklaştıkça rakiplerin ayakları titremeye başlamıştır, daha da çok hissedecekler zamanla" sözlerini kullandı.



Hafta hafta gidiyoruz

∂ Galatasaray'da dün de on birde oynayan Emre Akbaba, "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk, Kasımpaşa kolay değil. Önde iyi baskı kurduk ve skoru erken bulduk. Hafta hafta düşünüyoruz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.



ÇAPA: DİRENCİMİZ DÜŞTÜ

Hayati maçlar var

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Yediğimiz ilk gol direncimizi düşürdü. Yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadık. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha farklı bir Kasımpaşa olacak. Hayati maçlar oynayacağız" şeklinde konuştu.



SERİ: HER MAÇ FİNAL

İstekli oynadık

Galatasaray'ın ön liberosu Jean Michael Seri, "Maça çok istekle, ciddi şekilde başladık, kazanmak istediğimizi gösterdik. Sezonun 2. yarısı başladığından beri her maçı final havasında oynuyoruz ve hazırlıklarımızı da böyle yapıyoruz" açıklaması yaptı.



21 MAÇI DOLDURDU

Donk'a 300 bin avro

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın stoperi Ryan Donk, 300 bin avro bonus almaya hak kazandı. Hollandalı futbolcu, sözleşmesinde bu sezon için yer alan '21 maça çıkma' şartını tutturarak (Lig 15, Ş. Ligi 6) bu paraya hak kazandı.



YİNE ASİST YAPTI

Mariano’dan 3'te 3

Sarı-kırmızılıların sağ beki Mariano ligin ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekiyor. Brezilyalı futbolcu Âdem Büyük’ün golünde verdiği pasla son 3 maçta 3. asistini yapmış oldu. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 asiste ulaştı.