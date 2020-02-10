Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İttifak Holding Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı. Deneyimli teknik adamın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte Ünal Karaman sesleri yükseldi. Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman'a, hem yöneticilerin hem de taraftarın sıcak baktığı ve bugün görüşme yapılacağı öğrenildi.

Trabzonspor Kulübü'nde teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılması futbol dünyasında şok etkisi yapmıştı. Bordo-mavili takım ile sezonun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Ünal Karaman'ın ismi Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından Malatyaspor ile de anılmıştı.