Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’deki gol fırtınası yabancılardan soruluyor. Süper Lig’de bir maçı eksik olan ve bazı kesimlerin “gizli lider” olarak gördüğü bordo-mavililer 20 maçta 45 gole imza attı. Ve bu gollerdeki ağırlık ise dört yabancıdaydı. Sörloth 16, Nwakaeme 8, Sosa ve Sturridge de 4’er gole adını yazdırdı. Bu dörtlünün gol yükündeki yüzdesi ise 71’i buldu. Bordo-mavililer, bu yabancıların ağları havalandırdığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, 41 puanın da 34’ünü elde etti ve yarışta kaldı.



> Büyük zenginlik

Ligde bir maç eksiğiyle fileleri 32 defa havalandıran bordo-mavili takımın dört oyuncusu, gol sayısı bakımından, Gaziantep FK (31), Gençlerbirliği (30), Kasımpaşa (28), Göztepe (25), Kayserispor (21), Denizlispor (21), Ç. Rizespor (21), Antalyaspor (20), Ankaragücü (18), İH Konyaspor’u (16) geride bırakmayı başardı. Sörloth ve Sturridge yeni olmasına rağmen bordo-mavililere çabuk uyum sağlaması da tabelaya yansıdı. Hücum zenginliği olan Trabzonspor bu bölgeye devre arası Guilherme takviyesi de yaptı.



TRABZON’A KAR ENGELİ

Salonda çalıştılar

∂ İki gündür süren yoğun kar yağışı Trabzonspor’u da etkiledi. Kupada Erzurumspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer hazırlıklarına kondisyon salonunda başladı. Hüseyin Çimşir yönetiminde toparlanma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.



Krallıkta da çok iddialı

Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan Sörloth, 16 golle takımının en golcü oyuncusu durumunda. Ayrıca Süper Lig’de “Gol Krallığı” yarışında da Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilk sırada.



MKE A.GÜCÜ HOCASI AKÇAY:

Umarım Trabzon şampiyon olur!

MKE Ankaragücü’nün başına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor’un bu sezon şampiyon olabileceğini ifade ederek “Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca’nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon şehriyle bunu başarır. Şehrin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var” dedi.