Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Kırklarelispor’u ikinci maçta taraftarı önünde 1-0 yenen ve yarı finale yükselen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki ayaklı eşleşmede tur atladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yanal, “İlk maçta Kırklareli kentinin Fenerbahçe’yi karşılaması çok güzeldi. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu seviyeye kadar gelip kentlerini en iyi şekilde temsil ettiler. Türkiye Kupası adına güzel bir organizasyon oldu. Bundan sonraki maçlarda kendilerine başarılar diliyorum. Bundan sonraki tur bize de hayırlı olsun. Her yarışmada, adı ne olursa olsun iddialı olacağız. Bugün de çok fazla süre almayan oyuncuları görmek ve onları izlemek adına iyi bir antrenman oldu. Rakibimize başarılar diliyoruz. Oynamayan arkadaşlarımız vardı. Henüz onlar için konuşmak adına erken. Zamana ihtiyaçları var. Önümüzde uzun bir süre var. Yüksek performansla katkı sağlayacaklardır” diyerek sözlerini tamamladı.
Ersun Yanal: Her yarışta iddialıyız
11.02.2020 - 23:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklarelispor’u taraftarı önünde 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından konuştu. Yanal yarıştıkları her kulvarda iddialı olduklarını söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırklarelispor,Fenerbahçe,Ersun Yanal,
680769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/680769.aspx
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Başakşehir
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11
7
3
18
40
4
Alanyaspor
21
11
6
4
21
39
5
Galatasaray
21
11
6
4
18
39
6
Fenerbahçe
21
11
5
5
16
38
7
Beşiktaş
21
11
3
7
7
36
8
Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
21
7
6
8
-4
27
10
Malatyaspor
20
6
6
8
5
24
11
Denizlispor
21
6
6
9
-8
24
12
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
6
10
-9
21
14
Konyaspor
21
4
8
9
-11
20
15
Antalyaspor
21
4
7
10
-18
19
16
Ankaragücü
21
3
8
10
-19
17
17
Kasımpaşa
21
4
4
13
-18
16
18
Kayserispor
21
2
6
13
-33
12
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Kasimpaşa 0 - 3 Galatasaray
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
21
12
6
3
13
42
2
Erzurum BB
21
11
5
5
8
38
3
Bursaspor
21
12
3
6
6
36
4
Adana Demirspor
21
9
7
5
16
34
5
Altay
21
8
7
6
4
31
6
Akhisar Bld.Spor
21
7
8
6
1
29
7
Keçiörengücü
21
7
8
6
1
29
8
Menemen Belediyespor
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8
5
8
-3
29
9
Balıkesirspor
21
7
7
7
1
28
10
Fatih Karagümrük
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7
7
7
-1
28
11
Ümraniye
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8
4
9
-2
28
12
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
13
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
14
Altınordu
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5
8
8
-6
23
15
Osmanlıspor
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5
5
11
-10
17
16
Adanaspor
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3
8
10
-11
17
17
Eskişehirspor
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7
4
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Boluspor
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9
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-12
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