Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da kupa rotasyonu yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynanan Kasımpaşa maçının 11’ine göre kadroda 1 değişikliğe gitti. Terim, sol bekte Saracchi’nin yerine Martin Linnes’i görevlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11’ine göre çok değişiklik yapmadı. Terim sadece o Paşa ile oynanan müsabakanın ilk dakikalarda sakatlanan Marcelo Saracchi’nin yerine Martin Linnes’e görev verdi.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük 11’i başladı.



Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Henry Onyekuru yer aldı.



Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ile Florin Andone ise kadroda bulunmuyor.

Alanyaspor'da 5 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son maçlarına göre kadroda 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Bulut, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan Onur Bulut, Welinton Silva, Salih Uçan, Efecan Karaca ve Papiss Cisse'yi yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Georgios Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes ve Yacine Bammou'ya görev verdi.

Akdeniz ekibi, müsabakaya Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Fernandes ve Bammou'dan oluşan 11 ile çıktı.