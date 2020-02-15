Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’a Tahkim Kurulu’ndan sevindirici haber geldi. Gençlerbirliği maçında Baiano’nun arkadan attığı tekmelere sinirlenerek siyahî oyuncuyu yüzünden iterek düşüren Alexander Sörloth maçın hakemi Hüseyin Göçek tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. PFDK, Norveçli oyuncuya 2 maç ceza kesmişti. Baiano’nun kasıtlı faulü sarı kartla geçiştirilip Sörloth’a da 2 maç ceza çıkınca Trabzonspor yönetimi Tahkim Kuruluna başvurmuştu. Sörloth, dün olağanüstü toplanan Tahkim Kurulunda sözlü savunma yaptı.

Ağır tahrik var

Trabzonspor Kulübü’nün itirazını ve Sörloth’un savunmasını değerlendiren Tahkim Kurulu bordo-mavilileri sevindiren bir karar aldı. Yapılan açıklamada Sörloth’un tahrik edildiği belirtilip cezanın oy birliğiyle 1 maça düşürüldüğü belirtildi. 1 maçlık cezayı Trabzonspor’un kupada BB Erzurumspor ile yaptığı rövanş maçında çeken Sörloth’un böylece ligdeki kritik Sivasspor karşılaşmasında sahada olmasına engel kalmadı. Norveçli golcü bu sezon attığı 16 golle Süper Lig’de gol krallığı yarışmasında ilk sırada bulunuyor.