Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta, Trabzonspor’u elden kaçırmanın ve şampiyonluk yarışının dışında kalmanın hüznü yaşanıyor. Sezonun en iyi futbolunu sergilediği, lig liderini pas yapamayacak kadar sürklase ettiği maçın uzatmalarında yenilen gol yüzünden sahadan beraberlikle ayrılınması Sergen Yalçın’ı küplere bindirdi. Karşılaşma sonunda kalesine gelen iki topta gollere engel olamayan Karius’un gelecek sezon takımda olmayacağını açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, kalan maçlar için de Alman kaleciyi sildi. Yardımcılarıyla dün bir toplantı gerçekleştiren Yalçın “Artık şampiyonluk şansımız çok az. Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlamalıyız. Karius zaten takımda olmayacak” dedi.



> Sinir bozucu

Sahada kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak iki takım arasındaki kaleci farkının skoru belirlediğini belirten Sergen Hoca “Ligin liderini sahadan siliyoruz ama bir puan alıyoruz. Kaleye gelen iki top var, ikisi de gol oluyor. Bu gollerden biri de uzatmalarda geliyor. Bu kadar sinir bozucu bir şey görmedim” diyerek tepkisini dile getirdi. Öte yandan kurmaylarıyla yaptığı fikir alışverişinden sonra sezonun geri kalanında kaleyi Utku Yuvakuran ya da U21 ve U19 Millî Takımlarının kalecisi Ersin Destanoğlu’na teslim etme kararı alan Sergen Yalçın’ın bu hamlesine yöneticilerin de destek verdiği öğrenildi. > Murad Tamer



YİNE MEST ETTİ

Boateng’le devam

∂ Kartal’ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, gelecek sezonu garantiledi. Trabzonspor fileleri havalandıran ve çıktığı üç maçta iki golü bulunan Ganalı yıldızın satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi. Öte yandan son maçta sakatlanarak oyundan çıkan Boateng’in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.



SEKİZ MAÇTA PUAN BIRAKTI

Evinde huzur yok

Siyah-beyazlı takım Vodafone Park’ta bu sezon taraftarlarını daha az sevindirdi. Dolmabahçe’de 17 resmî karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bunların dokuzunu galibiyetle tamamladı. Üç maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, evinde beş defa mağlup oldu. Beşiktaş’ın bu sezon evindeki galibiyet oranı da yüzde 52,9’da kaldı.



İKİ SEZONU VAR

Lens çıkmazı!

Beşiktaş’ın Sunderland’dan 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği ve büyük pişmanlık yaşadığı Jeremain Lens başlı başına probleme dönüştü. Her teknik adam, Hollandalı futbolcunun maliyetini de düşünerek kazanma yoluna gidiyor şans veriyor ama Lens’ten tık yok. Ve oyuncunun 2022’ye kadar mukavelesi var.



Kimse onunla konuşmadı!

Bu sezon çok kötü bir performans sergileyen ve Trabzonspor maçında kaçan galibiyetin sorumlusu olarak gösterilen Loris Karius’a büyük tepki var. Karşılaşma sonrasında Alman kaleciyle hiçbir futbolcunun konuşmadığı öğrenildi. Karius bu sezon 29 maçta forma giyerken kalesinde toplam 41 gol gördü.