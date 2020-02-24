Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kasımpaşa’nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin’in tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle Kasımpaşa Kulübü’ne başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Uygun, “Türk futbolunun ve Kasımpaşa camiasının başı sağ olsun. Nursal Bilgin, bir forma için canını verecek kadar bir kulübü sevdiğini gösteren bir isim oldu. Burada sembol olacaktır. Kasımpaşa için büyük bir mücadele verdi. Hakkın rahmetine kavuştu. Camianın başı sağ olsun. Takımsal anlamdaki problemlerle farklı mantaliteyle mücadele etmeye çalıştık. Birinci golde, VAR’daki hakem pozisyonu fark edemedi. Sonuçta Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. Başarmak adına sahada mücadele ettiler ve 3 puanı aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Malatyaspor maçı öncesinde taraftara da seslenen Uygun, “Büyük camialar taraftarlarıyla bir arada büyümüştür. Hafta sonunda oynayacağımız Mayatyaspor maçında onların desteğine ve sevgisine ihtiyacımız var. Bu maç bir kat daha önem almıştır. Futbolcu kardeşlerimizle birlikte taraftarlarımızla bağımızı tekrar sağlayacağız diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
Bülent Uygun: Taraftarımızla büyüyeceğiz
24.02.2020 - 22:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 22:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa deplasmanında 2-0 mağlup olan Denizlispor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Taraftarla büyüyeceklerini söyleyen Uygun, hayatını kaybeden Nursal Bilgin için de Kasımpaşa camiasına başsağlığı diledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bülent Uygun,Kasımpaşa,Süper Lig,Denizlispor,
683728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683728.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Trabzonspor
22
13
6
3
26
45
2
Galatasaray
23
13
6
4
21
45
3
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
4
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
23
11
5
7
13
38
7
Beşiktaş
23
11
4
8
6
37
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Gençlerbirliği
23
7
6
10
-7
27
11
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
12
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
13
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
14
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
23
4
8
11
-19
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
23
13
6
4
13
45
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
4
Adana Demirspor
23
10
7
6
17
37
5
Altay
23
9
7
7
4
34
6
Fatih Karagümrük
23
9
7
7
2
34
7
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
8
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
9
Akhisar Bld.Spor
23
8
8
7
0
32
10
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
11
Balıkesirspor
23
8
7
8
-1
31
12
Giresunspor
22
7
7
8
-6
28
13
İstanbulspor
22
6
9
7
5
27
14
Altınordu
23
5
9
9
-8
24
15
Osmanlıspor
23
6
6
11
-8
21
16
Adanaspor
23
3
9
11
-13
18
17
Boluspor
23
2
11
10
-12
17
18
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 19:00
Osmanlispor 2 - 0 Menemenspor
21.02.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 1 Hatayspor
22.02.2020 14:00
Erzurumspor 2 - 1 Bursaspor
22.02.2020 14:00
ümraniyespor 2 - 0 Keçiörengücü
22.02.2020 16:30
Akhisarspor 0 - 2 Karagümrük
22.02.2020 19:00
Adana Demirspor 4 - 2 Altinordu
23.02.2020 14:00
Giresunspor 0 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor
23.02.2020 16:30
Altay 3 - 1 Adanaspor
23.02.2020 19:00
Istanbulspor 0 - 0 Boluspor