Yalımcan Sarpyel - Kadıköy’de 20 yıl sonrası gelen galibiyetle beraber Galatasaray’da yüzler gülüyor. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahada başlayan kutlamalar, soyunma odasında da devam etti. Takım otobüsünde şarkılar eşliğinde eğlenen oyuncuların keyfi, Florya’da onları karşılayan sarı-kırmızılı taraftarla buluşunca tavan yaptı. Oyuncuların bu neşeli tavırlarına ve aralarındaki şakalaşmalara hiç karışmayan Fatih Terim oyuncularına dün bir günlük izin verdi. Tecrübeli teknik adam izinden önce ise yaptığı konuşmada oyuncularından tekrar lige dönmelerini istedi. Bundan sonra işlerinin kolay olmayacağını vurgulayan Terim “Çok önemli bir galibiyet aldık. Hepinizle gurur duyuyorum. Eğlendiniz, sevindiniz, haklı galibiyetin tadını çıkardınız. Ama artık kafaca lige dönmeliyiz” dedi.



> Böyle devam edersek…

Ligde dengelerin çok çabuk değiştiğini ve hâlâ yarışın içinde yedi takımın olduğunu hatırlatan Fatih Hoca “Rehavete kapılma lüksümüz yok. Daha lig bitmedi. Ayağımız yere sağlam basmalı. Derbi galibiyetinin anlamlı olabilmesi için devamını getirip şampiyon olmamız lazım. Yoksa sadece bir derbi kazanmış oluruz. Her maçımız final demiştik. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği finali var. Bugünden sonra tek konumuz bu maç. Artık Fenerbahçe maçından bahsetmek yok. Bütün konsantrasyonumuzla pazar gününe hazırlanacağız” ifadelerini kullandı. Aynı ciddiyetle yola devam etmeleri gerektiğini söyleyen Fatih Hoca “Özellikle son haftalarda takımın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Böyle devam edelim, karşımızda kimse duramaz” ifadelerini kullandı.



Marcao tarih yazdı!

Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısı Marcao, 20 sene sonra gelen Kadıköy zaferini koluna kazıdı. Brezilyalı oyuncu 23.02.2020 tarihi ve Galatasaray logosunu dövme olarak koluna işledi. Marcao’nun paylaştığı fotoğraf sarı-kırmızılılar tarafından çok sayıda beğeni aldı.



Akbaba on bire dönüyor

Son haftalarda attığı ve attırdığı gollerle takımın öne çıkan isimlerinden birisi olan ancak Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim tarafından kulübede oturtulan Emre Akbaba Gençlerbirliği maçıyla on birdeki yerine dönecek. Kırmızı kart cezalısı Belhanda’nın yokluğunda Terim, Akbaba’yı oynatacak.



İki günde yüzde 34 kâr

Galatasaray’ın derbide Fenerbahçe’yi 3-1 yenip şampiyonluk yolunda dev bir adım atması hisse senetlerini de coşturdu. Önceki gün tavan yapıp yüzde 20 değer kazanan hisseler, dün de yüzde 14 artışla yükselişini sürdürdü ve yatırımcısının yüzünü güldürdü.



DERBİ ÖNCESİNDEKİ İDMANLAR MEYVESİNİ VERDİ

Çalışılmış bir gol!

Galatasaray’da Fatih Terim uzun süredir takımını Fenerbahçe derbisine hazırlıyordu. Oyuncularına hazırlattığı dosyaların yanı sıra saha içi antrenmanlarda da rakibinin analizlerini iyi yapan tecrübeli hoca Donk’un ‘çalışılmış golüyle’ bu idmanların meyvesini aldı. Derbi öncesinde hafta boyunca defans, hücum organizasyonları gibi çalışmalar yaptıran Fatih Hoca en çok da duran top organizasyonu üzerinde durdu. Kadıköy’de Donk’un korner vuruşu sonrası attığı kafa golü de bu çalışmaların sonucunda geldi. Ön direğe koşan Feghouli ve Falcao ikilisinin ardında açtığı koridorda kafayı vuran Donk durumu 1-1’e getirip zaferin kilidini açtı.



GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA DA YOK

Lemina Sivas’a saklanacak

Sarı-kırmızılıların en kilit isimlerinden olan Lemina’nın sakatlığı devam ediyor. Malatya karşısında sakatlanan Gabonlu yıldız, Fenerbahçe derbisini kaçırmıştı. Kendisine hazırlanan özel program eşliğinde çalışmalarına devam eden Lemina için Gençlerbirliği maçında da risk alınmayacak.



AMERİKAN GÜREŞİ BENZETMESİ

Saracchi’den Dirar’a gönderme

Galatasaray’ın, Uruguaylı sol beki Saracchi derbide Dirar ile yaşadığı bir pozisyona sosyal medya hesabından yaptığı Amerikan güreşi paylaşımıyla göndermede bulundu. Hatırlanacağı üzere Dirar, Saracchi ile girdiği iki mücadele sonrası, Uruguaylı sol beki ayağından tutup döndürmüştü.