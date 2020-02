Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Zirve yarışında geride kalan Beşiktaş, Alanyaspor’u deplasmanda yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Son iki maçta beş puan kaybederek şampiyonluk yarışından uzaklaşmış olsa da siyah-beyazlıların umudu tükenmiş değil. Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında çok üstün oynamalarına rağmen galibiyetleri kaçırdıklarını savunan Beşiktaşlı futbolcular, Alanya deplasmanından üç puanla döneceklerini düşünüyor. Siyah-beyazlı oyuncular dün Ümraniye’de yapılan son çalışmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın’a galibiyet sözü verdi.

> Tam konsantrasyon

Öğrencilerinin hırsından memnun olan tecrübeli çalıştırıcı “Basit hatalar yapmadıkça her maçı kazanabileceğinizi gösterdiniz. Trabzonspor maçındaki mücadeleyi ve kazanma hırsını her maçta ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı. Alanyaspor’un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu söyleyen Sergen Hoca “Sizden 90 dakika boyunca azami konsantrasyon istiyorum” dedi. Öte yandan Sergen Yalçın’ın dün yapılan son taktik çalışmasında Boateng’i Burak’la birlikte ileri uçta denediği ve maça bu formatla çıkacağı öğrenildi.



PROFESYONEL SÖZLEŞME

Serdar imzayı attı

Beşiktaş’ın altyapı oyuncusu Serdar Saatçı ile profesyonel sözleşme imzalandı. On yedi yaşındaki genç futbolcu “Altyapıda yedi sene boyunca sırtımda gururla taşıdığım Beşiktaş Kulübü’nün şerefli formasını artık profesyonel olarak terleteceğim için çok mutluyum” dedi.

NEFES ALDIRACAK

Larin piyangosu

Sezon başında Zulta Waregem’in 2,5 milyon avro satış opsiyonuyla kiraladığı Cyle Larin için İngiliz kulüpleri devreye girdi. Beşiktaş yönetimi, Belçika ekibinin 2,5 milyon avroyu ödeyememesi durumunda Kanadalı oyuncunun satışından 4-5 milyon sterlin civarında gelir elde etmeyi planlıyor. Larin bu sezon 31 maçta dokuz gol ve 11 asitlik performansıyla göz doldurdu.



STOPERLERE İKAZ

Cisse’ye dikkat

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor’la yapılacak kritik maç öncesi Sergen Yalçın’dan stoperlere Cisse uyarısı geldi. Ligde 16 golü bulunan Senegalli yıldızın kendisini kolay unutturabildiğini söyleyen Yalçın, Ruiz ve Vida’nın çok dikkatli olmasını istedi.