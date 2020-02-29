Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke olarak çok zor günler yaşarken, lig mecburen kaldığı yerden devam etti. Haftanın açılış karşılaşmasında Alanyaspor'a misafir olan Beşiktaş geriye düştüğü maçtan üç puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçla maç fazlasıyla zirveyle arasındaki puan farkını altıya indiren siyah-beyazlılar, azalan şampiyonluk iddiasını sürdürmüş oldu. Alanyaspor ise üst üste dördüncü maçında da galibiyet göremedi. Beşiktaş son haftalarda olduğu gibi dünkü maçta da oyunda ağırlığı olan, daha fazla hücum bölgesinde gözüken ve golü daha çok arayan ekipti. Ancak siyah-beyazlıların kalesine gelen ilk top son Trabzonspor maçındaki gibi yine gol oldu. Fernandes 37'de kafa vuruşuyla Karius'u avladı. Golden sonra Kartal'ın baskısı skoru değiştirmedi ve soyunma odalarına Alanyaspor'un üstünlüğüyle girildi.

> Kral sahnede

Beşiktaş ikinci yarıya da baskılı başladı. Özellike Boyd, Vida ve Atiba ile net fırsatları gole çeviremeyen siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın 62'de Lens'in yerine Boateng'i aldı ve baskı daha da arttı. Ceza sahası içinde Boyd'dan pası alan Elneny topu Burak'a çevirdi ve golcü oyuncu skora dengeyi getiren dokunuşu yaptı: 1-1. Burak Yılmaz'ın 80'de attığı gol çok ince bir farkla ofsayta takıldı. Sağanak yağmur gibi Beşiktaş da hücumda etkisini artırdı. Üst üste pozisyonlar yakalayan siyah-beyazlılar 87. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen topu filelerle buluşturmayı başardı: 2-1. Kalan sürede rakibinin ataklarını başarıyla savuşturan Kara Kartal, ligin en zor deplasmanlarından birinden üç puan çıkardı.

İçimiz yanıyor

Beşiktaş'a üç puanı getiren Burak Yılmaz attığı gollere sevinemedi. Skoru 2-1'e getiren golü attıktan sonra kaptanlık pazubendindeki Türk bayrağını öpen yıldız oyuncu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Çok çok üzüntülüyüz. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. İçim yanıyor. Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi ne isterlerse hazırız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Tribündeki pankart gibi 'Bir ölürüz, bin doğarız'. Biz bir bütünüz" sözlerini kullandı.

ALTI GOL BİR ASİST

Kral Burak Alanyasever

Siyah-beyazlıların forveti Burak Yılmaz, Alanya deplasmanında önce beraberliği sağladı ardından galibiyeti getirdi. Burak Yılmaz, Alanyaspor'a karşı sahaya çıktığı beş Süper Lig maçında yedi gole doğrudan katkı sağladı (6 gol, 1 asist).

CAULKER İSYAN ETTİ

Penaltı değildi!

∂ Alanyaspor'da maç sonunda penaltı isyanı vardı. Akdeniz ekibinin defans oyuncusu Caulker, "Elimi başka ne tarafa alabilirdim bu pozisyonda? Kesinlikle penaltı değildi. Top önce ayağıma çarptı, sonra yere değdi ve ardından elime geldi" diye konuştu.

EROL BULUT:

Beşiktaş hak etti

∂ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonunda öz eleştiride bulundu. İlk gole kadar iyi oynadıklarını belirten Bulut, "Öne geçtikten sonra çok kötü oynadık. Açık söylemek gerekirse Beşiktaş galibiyeti, biz de kaybetmeyi hak ettik" dedi.

İLK TOPTA GOLÜ YEDİ

Karius yine aynı

∂ Geçen hafta Trabzonspor maçında kalesine gelen iki topta da golü engelleyemeyen Loris Karius kötü performansını dün de sürdürdü. Alman file bekçisi Alanyaspor'un ilk isabetli vuruşunda golü yerken, pozisyonda çok ağır kalması dikkat çekti.