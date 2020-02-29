Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaşanan derbi heyecanı bu hafta Karadeniz’e taşınacak. Ligde bir maçı eksik 45 puanla ikinci sırada bulunan Trabzonspor, Medical Park Stadı’nda Ç. Rizespor’u ağırlayacak. Saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. İkinci yarıda tek puan kaybını geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında yaşayan Trabzonspor, şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

> Trabzon’da 5 eksik

Ligde küme düşme potasının hemen üzerinde 14’üncü sırada bulunan Ç. Rizespor da alt sıralardan kurtulmnın hesaplarını yapıyor. Kritik maç öncesinde bordo-mavili takımda tam 5 oyuncu eksik. Bordo-mavililerde sakat olan Ahmet, Hosseini, Yusuf ve Pereira’nın yanı sıra cezalı Campi forma giyemeyecek. Ç. Rizespor’da ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.