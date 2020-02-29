Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesisleri ve stadyumlar Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara 'Başımız sağolsun' pankartlarıyla çıktı.

Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan karşılaşmalarda sporseverler, ay-yıldızlı bayraklarla şehitleri saygıyla andı.

Bakan Kasapoğlu, şehitler anısına tüm spor camiasının birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi.

Türk sporunun böylesine hassas bir dönemde kenetlenmesinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla ve minnetle yaşatmaya devam edeceğiz. Sporcularımız başta olmak üzere Türk sporunun bütün paydaşlarına gösterdikleri hassasiyet, birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'Üç büyükler'den Mehmetçiğe destek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, İdlib'de şehit düşen askerler için statlarına Türk bayrakları astı.

Konyaspor-Kasımpaşa maçında İdlib şehitleri unutulmadı Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı.