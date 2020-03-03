Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA olağan toplantısı bugün Hollanda'nın Amsterdam kentinde yapılacak, ana gündem maddesi ise koronavirüs.

ŞEHİRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

12 Haziran'da Türkiye'nin İtalya ile Roma'da oynayacağı açılış maçıyla başlaması planlanan EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını çizmek için yapılacak kritik toplantıda şehirlerin değiştirilmesi de gündemde.

UEFA'nın vereceği karar ayrıca diğer organizasyonlara da etki edecek. Tokyo Olimpiyatları'nın da ertelenmesi ihtimali bir kez daha gündeme gelebilir.