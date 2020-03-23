Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya La Liga ile ilgili karar verildi. Daha önce 2 hafta süre ile maçların durdurulduğu İspanya'da, La Liga bugün yeniden durum değerlendirmesi yaptı. Toplantının ardından koronavirüs tehdidinin devam ettiği belirtilerek, liglerin süresiz olarak askıya alınmasına karar verildiği duyuruldu.