Koronavirüs salgını hemen her alanda hayatı durdururken, bundan en çok etkilenen sektörlerden biri de futbol oldu. Özellikle Türkiye’deki kulüplerin en büyük kazanç kaynağı olan yayıncı kuruluş gelirleri sekteye uğrayabilir. Katarlı şirket beIN Sports, Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’nın önemli liglerinin de yayıncı kuruluşu. Fransa Ligi’ni de beIN Sports, yayıncı ortağı Canal Plus ile birlikte yayınlıyor. L’Equipe’in haberine göre Fransa Ligi’nin yayıncılarından Canal Plus, Fransa Lig Birliği’ne bir mektup yazarak nisan ayına yönelik ödemelerin yapılmayacağını bildirdi. Mektupta “Maçlar oynanmadığı için ödemeler askıya alınacaktır” ifadeleri kullanıldı.

> TFF görüşme yapacak

Yazıda, “Yapılan sözleşmede maçlar oynanmadığında ödeme yapılacağına dair bir ibare yok. Maçlar izlenmedikçe yayıncı kuruluşun kaynak oluşturamayacağı ortadadır” vurgusu da yer aldı. Canal Plus’ın nisan ayında yapmayacağını belirttiği ödemenin 110 milyon avro olduğu da haberin devamında verildi. Ligue 1’i, beIN Sports ile ortak olarak yayınlayan Canal Plus, 2016-2020 yıllarını kapsayan yayın ihalesinde kulüplere 762 milyon avro ödeneceğine dair sözleşme yapmıştı. Benzer bir kararın Türkiye’yi de kapsayabileceği korkusu kulüpleri tedirgin etti. TFF’nin yayıncı kuruluşla toplantı yapacağı öğrenildi.

PARA ALAMAZLARSA

Maaşları nasıl ödeyecekler?

∂ Türkiye’de kulüpler son olarak yayıncı kuruluştan 6 Mart’ta ödeme aldı. Kulüplerin bu ay yayıncıdan para alamaması durumunda personel ve futbolcu maaşlarını ödeyememesi gündeme gelecek. Kulüplerin şu an için tek gelir kalemi yayın hakları kaldı.