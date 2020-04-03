Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Takım için rekabet kâğıt üstünde kalınca, Fenerbahçe ligdeki zirve yarışına havlu attı. Kadroda birçok ismin performansı beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertliler Süper Lig’de 26, Türkiye Kupası’nda 9 maç oynarken, toplam 3 bin 150 dakikalık bu gösteride en azından asları zorlaması beklenen birçok isim bin dakikayı bile göremedi. Eldivenleri genç Altay’a kaptıran Harun, kupa kalecisi olarak kalırken sadece bir lig maçında o da mecburiyetten görev yaptı. Sağ bekte Isla’ya alternatif olması beklenen genç Murat Sağlam, dört kupa maçında sahaya adım atabildi. Sakatlanarak sezonu kapatan Sadık, sağlıklı olduğu dönemde de Jailson’la yarışamadı. Devre arası transferi Falette, 9 lig, 6 kupa maçından sadece dördünde şans bulabildi.

> Yararsızlar, yaranamayanlar

Fenerbahçe’de 7. sezonunu yaşayan Alper Potuk yedek dahi olmadı. Geçen sezon devre arasında 3,5 avro maliyetle kurtarıcı olarak alınan Tolgay da sahaya çıktığı maçlarda saç baş yoldurdu. Sloven oyuncu Miha Zajc da bir türlü patlama yapamadı. Antalya’da golleri sıralayan Mevlüt, Fenerbahçe’de kupa asından öteye geçemedi. Genç Allahyar kiralık gittiği İstanbulspor’da olduğu gibi dönüşünde de “Kayıp Pers Prensi”ni oynadı. Oynadığı süre baz alındığında Muriç’ten sonra skora en çok katkı yapan isim olan Ferdi, Ersun Yanal’a yaranamazken, sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici kaptanlığa kadar yükselmişti ki, futbola korona arası geldi...

Ekici’den kontra

Devre arasında affedilerek takıma geri dönen Ekici, sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyi hedefliyor. Yıldız oyuncu, önceliğinin F.Bahçe olduğunu belirterek yönetime göz kırptı.