Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın sezon başındaki en flaş transferi Radamel Falcao, sakatlığını atlattıktan sonra attığı goller ve formuyla eski günlerine döndüğünü göstermişti. Kolombiyalının yükselen performansı Arap takımlarının ilgisini çekti. Futbol dünyası koronavirüs sebebiyle darboğaza girerken kulüplerin çoğu, oyuncu ücretlerinde indirime gitmeye başladı. Ülkemizde de liglerin ertelenmesi ve nakit akışının neredeyse durma noktasına gelmesiyle benzer tedbirlerin alınması söz konusu. İşte zengin Arap kulüpleri de bu durumu fırsata çevirmeye hazırlanıyor.

> Para kazandıracak

Ücretlerinde indirim yapmak istemeyen yıldız oyunculara el atan kulüplerden biri olan es-Sadd’ın, Falcao’ya yıllık 10 milyon avro teklif ettiği geçtiğimiz günlerde Katar basınında yer almıştı. Son olarak el-Hilal de Falcao için devreye girdi. Suud takımının, Kolombiyalı oyuncunun menajeriyle temasa geçip yıllık 12 milyon avro teklif ettiği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından gözler Falcao’ya çevrildi. Golcü yıldız gitmeyi tercih ederse Galatasaray hem bonservis ücreti alacak hem de Kolombiyalının toplam 14 milyon avro tutan ücretinden kurtulacak.