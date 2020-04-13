Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor bir taraftan liglerin başlamasını ve şampiyonluk hayalinin gerçekleşmesi için gün sayarken diğer taraftan da yeni sezon planlamasını yapıyor. Devre arasında Stoke City’den kiralanan ve 9,5 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Badou Ndiaye’de umutlu gelişmeler söz konusu. İngiliz ekibiyle 2022’ye kadar mukavelesi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Stoke City taraftarı istemiyor. Yönetimin de gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği Senegalli satış listesinde.

> Daha düşük ücretler

Yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik çöküşün ardından kulüplerin yüksek bedeller ödeme devri şimdilik sona erdi. Badou Ndiaye’ye istenilen düzeyde bir teklif gelmezse yeniden kiralanması gündeme gelecek. Bu durumda bordo-mavililer yeniden devreye girecek ve Trabzonspor forması giymekten mutlu olan başarılı isim bir sezon daha kiralanabilecek. Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Ndiaye’yi daha düşük rakamlara da olsa bonservisiyle almayı düşünmüyor.

13 MAÇTA BİR GOL ATTI

Sol dizinden operasyon geçiren ve durumu iyiye giden Badou Ndiaye, yarım sezonda 13 maçta bordo-mavili formayı giydi ve bir de gol kaydetti. Ndiaye’nin daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını da giydiğini hatırlatalım.