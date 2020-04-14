Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Hollanda’nın Arnhem şehrinde doğdu. Altyapı eğitimine ESA Rijkerswoerd’de başlayıp NEC Nijmegen’de devam etti. A Takıma yükseldi ve soluğu Fenerbahçe’de aldı, Ferdi Kadıoğlu. O Trabzonlu bir ailenin oğlu. Doğduğu ülke olan Hollanda’da geleceğin yıldızlarından birisi olarak görülüyor. A Takım hariç millî takımlarından bütün yaş kategorilerinde Portakallar için ter döktü. Fenerbahçe’de yedek kalmasına rağmen Hollanda U-21’deki yerini korudu. Millî takım hocaları, dünya yıldızı kumaşı gördükleri Ferdi’den asla vazgeçmedi. Hatta Fenerbahçe’yle temasa geçerek “Eğer oynatmayacaksanız, biz onun düzenli forma giyebileceği bir takım bulabiliriz. Gelişimi için devamlılık çok önemli” diyerek baskı kurmaya bile çalıştı. Ancak Ferdi’nin aklında Hollanda değil Türkiye var.

> Zor bir tercih değil

Fenerbahçe’deki forma rekabetinden çekinmeyen Ferdi Kadıoğlu “Amacım takımda kalıcı olmak. Pes etmeyeceğim. Bu takımın değişmezlerinden olacağım” derken gönlünde yatan aslanı da çekinmeden açıkladı. “Eksiklerim olduğunun farkındayım ve istediğim seviyeye gelmek için çok çalışıyorum” diyen Ferdi Kadıoğlu, “Teklif gelmesi hâlinde tercihim tabii ki Türkiye olacak. Bu benim için son derece net bir durum. Ay yıldızlı formayı istiyorum” diyerek Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e mesaj gönderdi. Konu Türkiye olunca U-16’dan beri formasını giydiği Hollanda’yı elinin tersiyle itmeye hazır olduğunu söyleyen Ferdi’nin bu sevdası çok yakında karşılık bulacağa benziyor. Zira Güneş’in, uzun zamandır takip ettiği genç yıldızı ilk fırsatta A Millî Takım’a davet etmesi bekleniyor.

KOCAMAN TESADÜF

Wilmots yaklaşıyor

∂ Belçika basınından Fenerbahçe’nin hoca arayışları için bir iddia geldi. Voetbal24, Belçika Millî Takımı’nın eski hocası Marc Wilmots’un Fenerbahçe için Antwerp’in teklifini reddettiğini yazdı. Antwerp’in Aykut Kocaman’a da teklif yaptığı öne sürülmüştü.

FATURA YÖNETİME

En masumu Yanal

∂ Sarı-lacivertli taraftarlar kötü gidişin faturasını yönetime çıkardı. Taraftara yöneltilen “Fenerbahçe’de problem nerede?” konulu ankete katılan bin 242 kişiden yüzde 43’ü yönetimi, yüzde 36’sı futbol aklını, yüzde 13’ü futbolcuları, yüzde 8’i de teknik direktörü suçlu buldu.

Her yerde oynadı

∂ Ferdi Kadıoğlu, Hollanda adına U16 (2), U17 (13), U18 (4), U19 (15) ve U21’de (8) toplam 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda dokuz gol kaydeden genç kabiliyet, Fenerbahçe’de yedek kaldığı dönemde dahi millî takımdaki yerini korudu.

Öncesinde olmamıştı

Ferdi’nin babası Feyzullah Kadıoğlu, daha önce verdiği bir demeçte “Ben Türk olduğum için Ferdi’nin Türkiye için oynamasını isterim. Ama genç takım için denemeye götürdüğümde on numaradaki çocuğu sağ bekte denediler” diyerek serzenişte bulunmuştu.

Muriç’in takipçisi

∂ Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta 931 dakika görev yapan Ferdi Kadıoğlu, dört gol ve üç asistlik performans sergiledi. 133 dakikada bir gole katkı sağlayan 20 yaşındaki oyuncu, Vedat Muriç’ten sonra en verimli isim oldu.