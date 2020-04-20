Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle evlerine hapsolan Beşiktaşlı futbolcular, bir süredir formlarını korumak için evden çalışmalar yapıyordu. Kondisyoner Stefano Marrone’nin verdiği programı uygulayan siyah-beyazlı oyuncular, daha fazlası için harekete geçti. Özellikle genç oyuncuların talebi doğrultusunda yönetim ve teknik heyet bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede liglerin haziran ayında kaldığı yerden başlama ihtimali masaya yatırıldı. Stefano Marrone, oyuncuların kondisyonunu yeniden toparlaması için en geç bir hafta içinde saha antrenmanlarına başlamaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine futbol şubesinden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Ümraniye’nin kapılarını açtı.

Maksimum beş kişi

Beşiktaşlı futbolcular özel antrenörler eşliğinde çalışmalarını tesislerde sürdürecek. Hafta içinde yapılacak idmanlarda oyuncuların güç, koordinasyon ve psikolojik anlamda zinde tutulması hedefleniyor. Ümraniye’deki çalışmalarda maksimum beş oyuncu bulunacak. Öte yandan futbolcuların antrenman için bir araya geldiği anlarda tesislerde görev üstlenen profesyonel çalışanların Ümraniye’de yer almayacağı, sadece antrenör ve futbolcu grubunun faaliyet göstereceği öğrenildi. Gruplar hâlinde çalışmaya gelen oyuncular da birbirinden uzakta çalışarak sosyal mesafeyi koruyacak.

BEKLENEN OLDU

Larin geri dönüyor

∂ Belçika ekibi Zulte Waregem Teknik Direktörü Francky Dury, Beşiktaş’tan kiraladıkları Kanadalı golcü Cyle Larin’in gelecek sezon takımda yer almayacağını açıkladı. Siyah-beyazlılar, çıktığı 33 maçta 9 gol, 11 asistle Waragem’e önemli katkıda bulunan Larin’i satamaması halinde futbolcuya yıllık 1.6 milyon avrodan 2 sezonda 3.2 milyon avro ödeme yapacak.

ADNAN DALGAKIRAN:

Gençler için şans

∂ İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, krizin futbol dünyasındaki büyük çöküşü erkene aldığını söyledi. Bu durumun genç oyuncular için fırsat olduğunu belirten Dalgakıran “Artık yaşlı oyunculara yüksek bedeller ödenmeyecek. Gençler bu şansı iyi kullanmalı” dedi.

Paslarımı Burak kaçırmasın!

Kevin N’Koudou, Beşiktaş Kulübü’nün Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Günlerini, antrenman yaparak ve çocuklarıyla oyunlar oynayarak geçirdiğini belirten Fransız yıldız “Çok güçlü döneceğim ve Burak Yılmaz’a asist yapacağım. Tabii bunları harcamaması lazım. Dikkatli olmasını rica ediyorum. Ben asisti yaparım, sonrası onun problemi” şeklinde espri yaptı.