Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs sonrası planlarıyla ilgili İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. Corriere della Sera’ya konuşan Ceferin başlangıç için bir tarih veremeyeceklerini belirtirken “Önceliğimiz insan sağlığı ama futbola dönme ihtimali hâlâ var. Her ülke kendi hükûmetiyle irtibat hâlinde olmalı. Bu durum çok hoşumuza gitmiyor ama maçları seyircisiz oynamanın hazırlığını yapıyoruz. Televizyondan da yayınlansa futbolun böyle zor bir zamanda insanlara mutluluk getireceğini düşünüyorum. Seyircisiz oynamak hiç oynamamaktan iyidir” dedi.

> Korkunç bir tablo bekliyor

“Liglerin bitmeme ihtimali herkes açısından korkunç bir tablo oluşturuyor” diyen Sloven futbol adamı “FIFA’nın transfer ve sözleşmeler konusundaki kararlarını olumlu buluyorum. Sadece bu sezon değil önümüzdeki sezon da çok karmaşık. Bu salgın bittiğinde stadyumlar yeniden taraftarlarla dolacak. Şampiyonlar Ligi finali için tarih konusunda bir limitimiz yok. Şampiyonlar Ligi’nin durumu liglerin bitmesiyle alakalı olacak. Millî maçların da eylül ayında oynanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Gözler toplantıda

∂ UEFA, futbolun geleceği için telekonferans yoluyla iki önemli toplantı yapacak. Bu toplantıların ilki bugün yapılacak. UEFA ile 55 ülke federasyonunun genel sekreterleri ile tele-konferans gerçekleştirilecek. 23 Nisan Perşembe günü ise UEFA İcra Komitesi son gelişmeleri değerlendirecek ve Avrupa liglerinin başlangıcı için yol haritası çıkarılacak.

DERDİMİZ FUTBOL MU?

İtalya’da kavga var

∂ İtalya’da Sağlık Bakanı ile Futbol Federasyonu arasında demeç savaşları yaşanıyor. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina “Ligleri başlatabilmek için onay bekliyoruz” dedi. Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise “Günde 400 kişinin hâlen hayatını kaybettiği bir ülkede futbol bizim son meselemizdir. Ben de sıkı bir taraftarım ama bu şartlarda futbol oynanamaz” cevabını verdi.

PROFESÖRDEN KORKUTAN YORUM

Olimpiyat 2021’de zor!

∂ 2020 Olimpiyat Oyunlarının 2021 yılına ertelendiği Japonya’da yeni bir iddia gündemde. Japon bilim adamı Prof. Kentaro Iwata, 15 ay sonrasına planlanan organizasyon için karamsar olduğunu söyledi. Iwata “Dürüst olmak gerekirse olimpiyatların gelecek yıl yapılabileceğini sanmıyorum” dedi.

OTYAKMAZ’IN TAHMİNİ

Haziranda başlar bitiririz

∂ Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, haziran ayında sıkıştırılmış bir fikstürle Süper Lig’in tamamlanacağını düşündüğünü söyledi. Otyakmaz, play-off oynanması yönündeki fikirleri doğru bulmadığını ifade ederken “Play-off olmaz, play-off oynayacak kadar hafta varsa zaten sıkıştırılmış fikstürle lig oynanabilir. UEFA, FIFA, TFF liglerin tamamlanmasını istiyor” dedi.