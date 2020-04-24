Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse sosyal medya hesabından taraftarların sorularını cevapladı. Koronavirüs tehlikesinin devam ettiğini ve bu ortamda futbol oynamanın mantıklı bir tercih olamayacağını dile getiren Kruse, "Sezonu iptal etmeliyiz demiyorum ama durdurmalıyız. Dört haftadır oynamıyoruz ve salgın hâlâ devam ediyor. Kısa süre içinde duracağını da sanmıyorum" dedi. Evde idman yaptıklarını belirten Alman oyuncu, "Ama daha ne kadar böyle devam edeceğiz. Hükümetin kararını bekliyoruz. Yetkililer sağlığı baz alarak karar alırlar diye umuyorum" ifadesinde bulundu. Bu ortamda maçların oynanmasının büyük risk olacağının altını çizen Kruse, "Diyelim tekrar başladık ve bir oyuncu yine virüs kaptı. Bu sefer ne yapacağız? Tekrar dört hafta ara mı vereceğiz" dedi.

> Şampiyon olamayız

Hollanda'nın sezonu iptal etmesini örnek gösteren Max Kruse, "Bunu yapmalarının bir nedeni var. Kimse oyuncuların ne düşündüğüne önem vermiyor, ne zaman başlayabileceklerini tartışıyorlar" çıkışıyla sahaya dönme ihtimalinden duyduğu endişeyi itiraf etti. "Şu anda ligler durdurulsun ve oyuncular ailelerine geri dönsün" diyen Alman yıldız, "Eylülde dönelim, lig kaldığı yerden başlasın ve sonra hemen yeni sezon başlasın" teklifinde bulunurken, "Biz stattaki atmosfer için oynuyoruz. Seyircisiz maçlar zevksiz oluyor" diyerek konuşulan bu ihtimale de sıcak bakmadığını söyledi. Bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kalmadığını da dile getiren Alman oyuncu "Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız. Bu sezon bizi hakem kararları mahvetti" dedi.

Ve Caner dönüyor

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin, Fenerbahçe'ye "evet" dedi. Kariyerini sarı-lacivertli formayla bitirme arzusundaki Caner'in siyah-beyazlıların sol bek arayışına girmesiyle kararını verdiği öğrenildi. Başkan Ali Koç, Caner için "Türkiye'nin en iyi sol bekini elimizle karşı takıma verdik" demişti.

Kerem Alıcı hamlesi

Geçen sezon Altınordu'dan Barış Alıcı'yı transfer eden F.Bahçe şimdi de ikizi Kerem Alıcı için İzmir ekibinin kapısını çaldı. Bu sezon 25 maçta 4 asistle oynayan 22 yaşındaki sağ bek için sarı-lacivertlilerin 1 milyon avro bonservis teklif ettiği öne sürüldü.