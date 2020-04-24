Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını futbol ekonomisini derinden sarsarken kulüpler de kendi önlemlerini almaya başladı. FIFA'nın da maddi darboğazdan geçen kulüplerin yaşadıkları bu sıkıntılı süreç sebebiyle oyuncu maaşlarında indirime gitmelerine bir anlamda yeşil ışık yakması sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti ve oyuncu ve menajerlerine ilk bilgilendirmeyi yaptı. Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasının ardından indirimli sözleşmeler için bazı isimleri ikna eden Galatasaray yönetimi önümüzdeki hafta sonuna kadar bütün oyunculara 'feda' tebliğinde bulunmuş olacak.

> Plan hazır

Sarı-kırmızılılarda, bu hafta yapılacak ikinci görüşmeler bir anlamda ilerideki yol haritasını belirleyecek. Oyuncular kendilerine iletilen indirimi yapmaya razı olurlarsa yeni sözleşmeler imzalanacak. İndirimi kabul etmeyen isimler olursa yönetimin bu durumla ilgili de planı hazır. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda bu oyuncularla sezon sonuna kadar devam edilecek. Ancak sezon sonu bu zor günlerde fedakârlıktan kaçınan isimlerle yollar ayrılacak. Elini taşın altına koyan ve yönetiminin belirlediği minimum yüzde otuz indirime razı olanlarla ise sözleşme yenilenecek.

Karantinada doğum günü

Galatasaray'ın devre arası Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi dün 22 yaşına girdi. Uruguaylı sol bek, karantina günlerinde doğum gününü evinde kutladı. Takım arkadaşları da Saracchi'ye sosyal medya hesabından kutlamada bulundu.