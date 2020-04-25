Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını sebebiyle kulüpler maddi anlamda zor duruma düştü. Yayıncı kuruluşun ödemeleri lig ertelendiği için yapmaması, sponsorların durumlarını gözden geçirmesi ve gelir kalemlerinin şu anda neredeyse sıfıra inmesi, gelecek planlamalarını etkiledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, her türlü duruma hazırlıkla olduklarını ve 60 milyon avronun üzerindeki takım bütçesini en azından 50 milyon avrolara çekmek istediklerini söyledi. Bu bağlamda yeni sezonun kadro planlaması da değişti. Rota, yerli ve bonservisi elinde olan isimlere döndü. Bu çerçevede iki yeni Aslan şimdiden belli gibi...

> Yiğidolar geliyor!

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ı resmî anlamda duyuracak. İki oyuncuyla da ön protokollerin yapıldığı ifade ediliyor. Yönetimin ayrıca yeni anlaşmaları da TL üzerinden düşündüğü belirtiliyor. Yabancı konusunda ise üç isimle ilgili girişim söz konusuydu. Seri, Lemina ve Onyekuru ile bir sezon daha devam etmek isteyen yönetim, oyuncuların kulüpleriyle temas hâlinde. Burada Aslan’ın elini güçlendiren olay, üç ismin de Galatasaray’da devam etme istekleri...

ASLANLARDAN...

Hoş geldin ramazan

∂ Galatasaraylı oyuncular, 11 aydan daha hayırlı olan ramazan ayının başlamasının sevincini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösterdi. Sarı-kırmızılıların yıldızlarından Sofiane Feghouli ve Ryan Donk “’Ramazan mübarek olsun” paylaşımları yaptı ve çok sayıda beğeni aldı. Bu arada yabancılar, önceki gece 21.00’de bütün Türk halkının camlara çıkıp İstiklal Marşı’nı söylemesine hayran kaldı.