Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Yeni bir 'Feda' sezonuna hazırlanan Beşiktaş'ta gözler futbolculara çevrilmişti. Yeni tip koronavirüs pandemisi sonrası dibe vuran spor ekonomisi sebebiyle yönetim yıllık ücretlerin azalması gerektiğini duyurmuştu. Son olarak takımın kaptanı Burak Yılmaz'ın "Ne gerekirse yapmaya hazırım" demesi yönetimin elini güçlendirdi. Bazı yabancı oyuncuların menajerlerinin kulüple temasa geçtiği ve senelik ücret konusunda görüşmek istediği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatı ise net oldu. Siyah-beyazlıların patronu, haziran ayında oynanması öngörülen lig maçlarının bitimine kadar hiçbir oyuncuyla para konuşulmamasını istedi.

> Vida, indirime hazır

Başkan Çebi'nin, daha önce teknik direktör Sergen Yalçın'la yapmış olduğu görüşme neticesinde bu şekilde bir yol haritası belirlediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, kalan maçlarda bütün oyunculardan maksimum verim alabilmek için hiçbir oyuncu ile görüşme yapılmamasını talep etmişti. Öte yandan takımda senelik ücreti en yüksek isim olan Domagoj Vida'nın da indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. Senede 3 milyon avro garanti ücret alan Hırvat futbolcu, indirim konusunda yardımcı olacağını yönetime bildirdi. Başarılı stoper, yönetimin sezon sonunda satıp gelir elde etmek istediği isimlerin başında yer alıyor.

Aboubakar 6 milyon euro

Siyah-beyazlıların eski golcüsü Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş formasını giymek için can atıyor. Kamerunlu golcü, Beşiktaş'a dönmek için menajeri aracılığıyla haber gönderdi. Aboubakar için Porto'nun 6 milyon avro bonservis bedeli istediği belirtildi. Bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlı yönetim, bu transferi kiralık olarak bitirmeye çalışacak.

SAMSUNSPOR BIRAKMIYOR

Nurullah zora girdi

∂ Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan'ın peşinden koşan Beşiktaş, bir kere daha olumsuz cevap aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin görüştüğü Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, genç file bekçisini bir sezon daha tutmayı istediklerini söyledi.

YENİ SEZON MESAJI

Roco hırs küpü

∂ Beşiktaş'ın genelde kulübede bekleyen stoperi Enzo Roco, yeni sezonda formayı kapacağına inanıyor. Şilili stoper, katıldığı bir Instagram yayınında "Yeni sezonda çok daha farklı bir Roco seyrettireceğim. Beşiktaş'ta kendimi ispatlamak istiyorum" diye konuştu.