Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin bir süredir dirsek temasında olduğu Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica’dan konuyla ilgi ilk açıklama geldi. Kırk sekiz yaşındaki hoca, sarı-lacivertlilerle görüştüğünü doğrularken “İlk defa çarşamba akşamı bir temas oldu. Bu ilk resmî görüşmeydi. Hepsi bu, çok yeni bir durum” ifadesinde bulundu. Bjelica, sarı-lacivertlilerle ilişkisinin bir anlaşma ya da tekliften ziyade henüz görüşme seviyesinde olduğunu söylese de her iki cepheye yakın kaynaklara göre taraflar arasında prensip anlaşması sağlandı. Sarı-lacivertlilerin Hırvat çalıştırıcıya 1,5 milyon avro yıllık ücret vereceği öğrenilirken Bjelica’nın da dersini çalışmaya başladığı ifade edildi.

> 14 gün karantina var

Ailesiyle birlikte Avusturya’da olan Nenada Bjelica, sarı-lacivertlilerin maç görüntülerini izleyip rapor çıkarmaya başlarken Fenerbahçe yönetimi de yeni çalıştırıcısını bir an önce Samandıra’ya getirmenin yollarını arıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uçuşların kapalı olduğu dönemde sarı-lacivertliler, Bjelica’yı özel uçakla İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Gerekli izinlerin alınmasıyla uçağın hemen kalkacağı belirtiliyor. Ancak Bjelica, İstanbul’a geldikten sonra da 14 gün karantinada kalmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin bu durum için yapabileceği bir şey yok. Bjelica gelip imzayı atsa da takımla çalışmak için yasal süreyi beklemek durumunda.

Mori için teklif

Fenerbahçe’nin son stoper hamlesi Ramiro Funes Mori oldu. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Arjantinliyi kiralamak için Villarreal’in kapısını çaldı. Geçen sezon Everton’dan 9 milyon avroya transfer olan Mori, takımdan ayrılmak istiyor.

İDMAN KAÇIRMAMIŞ

Alper’e tam not

∂ Affedilen Alper Potuk’un fiziksel durumu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Takımdan ayrı kalmasına rağmen idman programlarını aksatmadan uygulayan Alper’in maç eksiği dışında bir sıkıntısının olmadığı belirtildi.

MENAJERLİK FİRMASI

Rogon’a elveda

∂ Fenerbahçe, scouting sözleşmesi imzaladığı Rogon menajerlik firmasıyla yolları ayırma kararı aldı. Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo ve Falette transferlerinin mimarı Rogon, aynı zamanda Mehmet Ekici’nin de menajerliğini yürütüyor.

Korona kanunları

∂ Virüs tedbirleri sebebiyle eve kapanan Fenerbahçe’de Samandıra mesaisinin 4 Mayıs’ta başlaması planlanıyor. Samandıra kurallarını İdari Menajer Volkan Ballı açıkladı: “Her oyuncu kendi aracıyla gelecek. Tesislerde durulmayacak. Soyunma odaları da kullanılmayacak. Gruplar hâlinde çalışılacak. Sosyal mesafeyi koruyarak idmanlar yapılacak. Antrenman bir saat 15 dakika sürecek. İdmanı biten Samandıra’da durmayacak, evine gidecek…” Sarı-lacivertliler 14 Mayıs’tan itibaren de Topuk Yaylası’nda çalışmayı planlıyor.

Aurelio yardımcı oluyor

Öze dönüş projesi kapsamında Volkan Demirel’i teknik heyete dâhil eden Fenerbahçe Yönetimi, kaptan Emre Belözoğlu için sportif direktörlük pozisyonunu hazırlarken, bir tanıdık isim daha antrenör olarak göreve başlayacak. Mehmet Aurelio, futbolcu olarak beş sezon hizmet ettiği sarı-lacivertlilerde antrenör olarak iş başı yapacak. Kasımpaşa, Göztepe, Sakarya’da yardımcı hocalık görevlerinde bulunan Aurelio,

son olarak Çorumspor’da

teknik direktörlük yaptı.