Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Henüz resmî bir açıklama olmasa da Fenerbahçe’nin yeni hocasının Nenad Bjelica olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dinamo Zagreb’le yollarını ayıran Hırvat çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, 48 yaşındaki teknik adamı bir an önce İstanbul’a getirmenin yollarını arıyor. Nenad Bjelica hırsı ve oyun anlayışıyla Fenerbahçe tribünlerini ayağa kaldırabilecek bir teknik adam profili çiziyor. Aynı zamanda Başkan Ali Koç’un seçim sürecindeki vaatlerini gerçeğe dönüştürmeye çok yakın bir kimlik. Koç’un anlatımından yola çıkarsak “Dört kademeli planın üçüncü ayağı…” tarifine uyuyor.

> Emin adımlarla

Ali Koç başkanlık koltuğuna oturduğunda dört kademeli bir yol haritasından bahsetmişti. Koç, ilk etapta mali rahatlama için kaynak oluşturmak zorunda olduklarını belirtmişti ki, bunu cebinden koyduğu nakit, sponsorluklar ve futbolcu satışı ile gerçekleştirdi. İkinci ayak; kitlesel destek kampanyasıydı, bu da çok ciddi bir çaba ve katkıyla hayata geçirildi. FFP şartlarının yerine getirilmesi konusunda hata yapılmadı. Ve genç oyuncuları parlatacak hoca hamlesi, Dinamo’da 21 yaşındaki Dani Olmo’yu sahaya sürüp 20 milyon avroya Leipzig’e satışını sağlayan Nenad Bjelica’yla geldi…

Samandıra şenlendi

Fenerbahçeli futbolcular 45 gün sonra sahaya indi. Koronavirüs tedbirleri sonrasında Samandıra’nın kapıları ilk defa açılırken sarı-lacivertliler dörderli gruplar hâlinde saha çalışması yaptı. Antrenmanda sosyal mesafe korundu, teknik heyet maske taktı.

Borçlar sıfırlandı!

Ödemelerle ilgili sıkıntıyı aşan Fenerbahçe, borçsuzluk kâğıdını UEFA’ya iletti. Oyunculara geçen sezondan 70, bu sezondan 60 olmak üzere toplam 130 milyonluk ödeme yapan Fenerbahçe’nin 30 Nisan 2020 itibarıyla borcu kalmadı.