> Oh be futbol varmış!

Süper Lig lideri Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularına kavuşmanın yanı sıra moral ve motivasyonlarının da iyi olmasının mutluluğu içerisinde. Yaklaşık 45 günlük aranın ardından tesislerde sosyal mesafeler korunarak bir araya gelen oyuncular da bu durumdan hoşnut. Hepsinin ortak sevinci, yeniden beraber olmaları ve futbolla buluşmaları. Çimşir, karantina dönüşü oyuncuların performansından memnun kaldı. Süper Lig’in haziranda başlama ihtimaline karşı da planlar yapıldı.



> Psikolojik destek

İlk etapta gruplar halinde dayanıklılık antrenmanları yapan oyuncular, daha sonra da yüklemelere geçecek. Hüseyin Çimşir sadece fiziki durumu değil psikolojik anlamda da takımı ligin kalan sekiz maçına ve kupaya hazırlamak istiyor. Çimşir, koronavirüs süreciyle ilgili zorluk yaşayan oyuncularıyla yakından ilgilenerek kafalarını rahatlatmaya çalışıyor. Ligin belirsizliği de takım üzerinde soru işareti oluştursa da teknik ekip her türlü kalan maçlar oynanacak gibi hazırlıklar içerisinde.