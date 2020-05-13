Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sonrası liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağı ve kalan maçların oynanacağı öngörüldü. Özerk olan ve karar mercii konumundaki Türkiye Futbol Federasyonu, sekiz maçı oynatma taraftarı. Hem de bütün zorluklara ve mantıkla açıklanamayacak kurallara rağmen. Basketbol, voleybol ve hentbolda ise kararlar verildi. Ligler şu anki hâliyle tescil edilirken küme düşme ve şampiyonluk kaldırıldı. Ancak Avrupa kupalarına katılım için mevcut puan durumu baz alındı.

>Para ve vitrin

Futbolda da böyle bir senaryoda en rahat ve mutlu olacak takım hiç kuşkusuz Trabzonspor. Süper Lig’de lider durumda bulunan bordo-mavililer, eğer maçlar oynanmaz ve tescil kararı verilirse Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılımı yüksek ihtimal. Bu da reklam ve yayın gelirleri de düşünüldüğünde yaklaşık 30 milyon avro para demek. Ayrıca takip altında olan futbolcular adına da gelecek sezonlar için ciddi bir transfer vitrini.