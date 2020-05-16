Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig’de koronavirüsten en çok etkilenen takımlardan biri olan Beşiktaş’ta moraller oldukça bozuk. 8 Mart’ta yapılan testlerde bir futbolcu ile bir çalışanın sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından yaşanan ikinci dalgadan Başkan Ahmet Nur Çebi de etkilendi. Siyah-beyazlıların patronunu hastalığa götüren süreç ise oldukça ilginç... Önceki gün yapılan son testlerde sekiz kişide daha hastalığa rastlanılmasının ardından Ümraniye’ye kilit vuruldu. Bununla birlikte yöneticilerin de gelecek sezon planlamaları için bir süredir Ümraniye’de yaptığı toplantılar da rafa kaldırıldı. Başkan Çebi de bu toplantılara katılıyordu.

> Tedavi derken...

Ümraniye’yi mesken tutan Çebi, ofisini de buraya aldırmıştı. Bir süre önce talihsiz bir şekilde kolu kırılan Başkan Çebi, kulübün fizik tedavi imkânlarından faydalanmaya başlamıştı. Bütün hijyen kurallarına uymasına ve yanına kimseyi yaklaştırmamasına rağmen takımın fizyoterapistinin mecburen daha yakınında duran Çebi, hastalığa da bu şekilde yakalandı. Fizyoterapistin testi pozitif çıkınca Başkan Çebi kısa süre önce ofisini apar topar Vodafone Park’taki merkeze taşımıştı. Önceki gün yapılan toplu testte ise üzücü sonuç ortaya çıktı; Başkan dâhil toplam 10 kişide vaka görüldü.

KARDEŞİ AÇIKLADI

Atiba’nın durumu iyi

∂ Kronik astım rahatsızlığı sebebiyle Beşiktaş camiasının virüse yakalanmasından çok korktuğu Atiba’nın kız kardeşi rahatlatan bir açıklama yaptı. Toyaa, ağabeyi Atiba’nın iyi olduğunu duyurdu.

Görüşmeler rafa kalktı

∂ Ümraniye’deki Covid-19 tehlikesi sebebiyle futbolcularla yapılacak olan görüşmeler de ertelendi. Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Lens, Vida ve Ljajic’le indirim görüşmeleri yapılacaktı.

TELEKONFERANSLA İşe devam!

Tedavisine başlanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin genel durumun iyi olduğu öğrenildi. Çebi, yöneticilerle telekonferans metoduyla görüşerek görevini yürütüyor.