Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili takıma devre arasında katılmasına rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle lig maçlarında henüz forma giyemeyen sambacı, geri kalan 8 haftada rekabete ortak olacak. Messias, Costa, Campi ve Hosseini'yi geçip formayı kapmaya çalışacak.

Messias için Süper Lig'in geri kalan kısmı oyuncunun Trabzonspor'daki geleceğini belirleyecek. Bordo-mavili kulüp şu ana kadar ciddi anlamda istifade edemediği oyuncusunun ligin geri kalan bölümde sergileyeceği performansı yakından gözlemleyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncunun performansından memnun kalması hâlinde bordo-mavili kulüp 2020-21 ve 2021-22 sezonları opsiyon haklarını kullanacak.

ÇİMŞİR MEMNUN

İyi çalışma yapıyoruz

∂ Teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımın genel durumunun kendisini sevindirdiğini söyledi. Çimşir "Antrenmanlar iyi gidiyor. Oyuncuların hırsı bizi memnun ediyor. Lig başlangıcına doğru daha da hazır hâle geleceğiz" ifadelerini kullandı.