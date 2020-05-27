Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısının ardından geleneksel bayramlaşma töreni de online olarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli camiaya seslenen Başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten 11 sporcu ve çalışanın etkilendiğini dile getiren Koç “Çok şükür büyük bir problem yaşamadık, sağlıklarına kavuştular” derken pandeminin spor ekonomisine gerçek etkisinin önümüzdeki sezon görüleceğine dikkat çekti. Sponsorların anlaşmaları iptal etmek için kapıya dayandığını itiraf eden Ali Koç, “Bu durum ne olacak? Ne kadar kombine satabileceğiz? Maçlar ne zaman seyircili oynanacak? Bu süreçte desteğini kesen yayıncı kuruluş, yeni pazarlık konuları gündeme getirecek mi? Bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

> Borçları düşüremedik

Zaten zor bir süreçte göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Ali Koç “Gemiyi yüzdürebilmek kolay değil. Birinci önceliğimiz gemiyi limana getirebilmek. İkinci önceliğimiz ise finansal yol haritasında bu borçları indirebilmek. Ancak, gelirlerimizin yüzde 80'i bankalara gidiyor. Borçları eritme konusunda fazla mesafe kat edemedik. 40-50 milyon dolarlık bir borç indirdik ama daha çok yolumuz var. Çorbada tuzumuz olsun mantığının önümüzdeki günlerde de devam etmesi gerekecektir” sözleriyle camiadan destek istedi. TFF’nin ligleri başlatma kararına destek veren Koç “Şu anda en doğru karar oynanması yönünde. Bir şekilde sezonu tamamlamamız lazım. Devletimizin önderliğinde omuz omuza bunu aşarız” yorumu yaptı.

ZAMANI GELMİŞTİ

Kaptan’dan itiraf

∂ Sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, yeni dönemle ilgili itirafta bulundu. “Zamanı gelince durmayı bilmek gerekir” diyen Kaptan “Eylül ayında benim için yeni bir sayfa açılacak” diyerek sportif direktörlüğe başlayacağını ima etti.

TFF’ye teşekkür

∂ Yeni tip koronavirüs salgınında Sağlık Bakanlığının güzel bir liderlik örneği sergilediğini dile getiren Ali Koç “Büyük resme baktığımız zaman hem devlet hem ülke hem de millet olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum” dedi. Koç, Riva’yı kendilerine açan TFF’ye de teşekkür etti.

Fener ‘ruh’ çağırdı

Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ‘eski ruhunu’ arıyor. 2003-2008 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Marco Paşa lâkaplı Brezilya asıllı Türk vatandaşı Mehmet Aurelio antrenör olarak göreve başladı. Mehmet Aurelio’nun sezonun kalan maçlarında Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe’nin sezon sonunda Erol Bulut’u teknik direktörlüğe getirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan kulislerde Tuncay Şanlı’nın da teknik ekibe dâhil edilebileceği konuşuluyor.