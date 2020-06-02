Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig lideri ve kupanın da favorileri arasında gösterilen Trabzonspor için zorlu maraton başlıyor. Hüseyin Çimşir yönetimindeki bordo-mavililer ilk üç maçını dış sahada oynayacak. Fırtına bir anlamda Türkiye’nin üç bölgesini dolaşacak. 12 Haziran’da İzmir’de Göztepe ile lig sınavı verecek olan Trabzonspor, 16 Haziran’da ise İstanbul’da Fenerbahçe ile 2-1’lik maçın kupadaki yarı final rövanşına çıkacak. Hemen ardından ise 22 Haziran’da Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Üç maçın skoru da hedeflere ulaşma anlamında belirleyici olacak.

> Çimşir ders çalışıyor

Hüseyin Çimşir ise maç maç düşünerek hareket edeceklerini belirtiyor. Göztepe sınavını düşünmeden F.Bahçe maçına odaklanmanın anlamsız olduğunu belirten genç teknik adam “Bizim için her maç final. Hiçbirini ayırmadan büyük bir ciddiyet içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki koronavirüs herkesi etkiledi. Teknik ekip olarak bizim görevimiz olumsuz etkiyi en aza indirgemek ve takımı hazır bir şekilde maçlara çıkarmak. Umarım bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkarız" görüşünde.

Futbolcuların yayla keyfi

Tam bir aile havasının olduğu Trabzonspor’da futbolcular yaylada mangal keyfi yaptı. Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Rahim Dursun ve Arda Akbulut mutluluk pozu verdi.