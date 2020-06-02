Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Süper Lig’de kalan 8 maç için geri sayım başladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde geriden gelip şampiyonluk yaşamaya alışkın olan Galatasaray’ın zirvedeki takımlarla arasında sadece üç puanlık fark bulunuyor. Ve fikstüre bakıldığında sarı-kırmızılılar iplerin elinde olduğu görüşünde. Sebebi de birinci sırada bulunan Trabzonspor ile ve aynı puana sahip Başakşehir ile maçının olması. Fatih Terim yönetimindeki Aslanlar, bu iki maçı kazandığı takdirde en azından ikili averaj üstünlüğünü eline alacağını ve avantajlı konuma geçeceğini hesaplıyor. Her ne kadar 8 maçın 5’i dış sahada olsa da Terim ve ekibi, şampiyonluğa odaklanmış bir Galatasaray için bunun etkileyici faktör olmayacağı görüşünde.

> Yaptık yine yaparız

Fatih Terim başta olmak üzere kaptan Fernando Muslera ve diğer oyuncuların da şampiyonluğa olan inancı tam. Ortak fikir, “Geçtiğimiz sezonlarda yaptık yine yaparız” şeklinde. Kondisyon yüklemelerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalara geçen sarı-kırmızılılarda sakatların da düzelmesi yüzleri güldürüyor. Sadece bir kulvarda mücadele verecek olan ve önünde 8 final gören Cimbom’da camianın en büyük güvencesi de Fatih Terim. “Finallerin hocası” olarak değerlendirilen tecrübeli teknik adamın liderliği, oyuncu motivasyonu ve bu tarz stresli durumlara alışık olması en büyük artısı olarak değerlendiriliyor.

Her oyuncuya soyunma odası

Almanya, Avrupa’da kalan maçlara en erken başlayan ülke olurken Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak bu süreci “Her haftanın başında ve sonunda korona testleri oluyoruz. Girmeden ateş ölçülüyor. WhatsApp grubumuz var, oraya semptomumuz yok yazıyoruz, yazmazsak antrenmana alınmıyoruz. Yirmi dört kişi de farklı soyunma odasında giyiniyor. Maçlara iki otobüs ile gidiyoruz, herkes tek oturuyor. Antrenörde ve yedek kulübesinde maske var ama mantığını çözemedik” dedi.

F.Bahçe’de oynamam!

G.Saray’ın altyapısından yetişen ve 11 milyon avro bedelle Bundesliga’ya giden Ozan Kabak, geleceği hakkında konuştu. Şu anda Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncu, Ayşe Arman ile internet üzerinden yaptığı röportajda “Galatasaray'da oynamak milyonlarca gencin hayali. Benim de hayalimdi. Galatasaray başka benim için. 18 yaşında oynarken beni bağırlarına bastılar, desteklerini esirgemediler ve hâlâ güzel mesajlar atıyorlar. Fatih Hoca’mın her zaman yanına giderim, Türkiye'ye döndüğümde ilk gittiğim yerlerden biri Florya'dır.

O da her zamanki babacanlığıyla beni karşılar ve sohbet ederiz. Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok” dedi.

Kupayı sahada kazanın!

Geçtiğimiz aylarda teknik direktör Mesut Bakkal, "Mesut Bir Adamın Hikayesi" adlı kitabında Galatasaray'dan 1986-1987 sezonunda teşvik primi aldıklarını iddia etmişti. Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, söz konusu sezonun şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat ettiklerini söylemişti. Galatasaray'dan bu gelişmelere sert bir cevap geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmıştı" denildi.

> "Talihsizlik"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de tepki gösterilen açıklamalarda şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz"...