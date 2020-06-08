Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yanda birlik ve beraberlik havasıyla şampiyonluğa odaklanma, diğer tarafta UEFA tarafından verilen Avrupa kupalarından bir yıl men kararı. Trabzonspor’un içinde bulunduğu durumun özeti bu... Çifte kupa hedefleyen bordo-mavililerde UEFA’nın cezası çok büyük şok etkisi oluşturdu. Bu ceza, gelecek sezonun kadro planlamasını da etkileyecek boyutta. Eğer CAS’tan güzel bir haber çıkmazsa ve bu ceza çok konuda belirleyici olacak. Çünkü kariyer planını Avrupa kupalarına katılıma göre yapan futbolcular var.

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Bütün bunlara rağmen teknik direktör Çimşir takımı ayakta tutmaya ve cezanın en az hasarla atlatılmasını sağlamaya çalışıyor. İşlerinin sahada olduğunu ve bu tarz mücadeleyi yönetimin vereceğini belirten Hüseyin Hoca “Biz kalan 8 maça ve kupa maçlarına odaklanalım. Bu yanlış karar için başkanımız ve yönetimimiz gerekli girişimlerde bulunacaktır. Bizim işimiz sahada. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirip istediğimiz sonuçları almalıyız” dedi.