Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Süper Lig’e cuma günü başlıyor. Şampiyonluk parolası ile yoluna devam etmek isten Galatasaray’ın ilk imtihanı ise Rize deplasmanında. Sarı-kırmızılılar bir yandan zorlu mücadele için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yapacakları yolculukta tedbirleri elden bırakmak istemiyor. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilse de Sağlık Bakanlığı’nın ikazları, sağlık ekiplerinin belirlediği tedbirler çerçevesinde Galatasaray bu deplasmanı hem sahada hem de saha dışında sağlıklı geçirmek için bir dizi hazırlık içine girdi. Rize’de havalimanı olmadığı için sarı-kırmızılılar her zaman olduğu gibi önce özel bir uçakla Trabzon’a uçacak sonrasında kara yolu ile Rize’ye geçecek.

> Apron için başvuru

Havalimanında teması azaltmak için özel izne başvuran G.Saray yönetimi aprona kadar kafileyi götürmek istiyor. Rize deplasmanına gidecek bütün oyuncular, ekip, çalışanlar ve yöneticilere koronavirüs testi uygulanacak. Uçuştan hemen önce uçak baştan aşağı dezenfekte olacak. Kafilenin kalacağı otelde ise ayrı katlar tahsis edilecek.Bütün bu tedbirlerin yanı sıra takım otobüsü Rize-Trabzon arasında kullanılacak. Bu sayede otobüs kiralanmayacak ve risk azaltılmış olacak. Yolculuk boyunca kafilede yer alan herkes maske takacak ve sık sık herkse dağıtılacak olan el dezenfektanları kullanılacak.

KULÜPTEN KUTLAMA

Sneijder unutulmadı

∂ Galatasaray’ın efsane oyuncularından Wesley Sneijder’in doğum günü unutulmadı. Otuz altı yaşına basan Hollandalı yıldız için sarı-kırmızılı kulübün sitesinden “İyi ki doğdun Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı” paylaşımı yapıldı.

FRANSIZ İDDİASI...

Sağa aday Traore!

∂ G.Saray, Mariano'nun yerine oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Fransız basını da Rennes forması giyen Traore’nin sarı-kırmızılı kulübün gündeminde olduğunu duyurdu. 28 yaşındaki oyunu için 1,6 milyon avro gözden çıkarıldığı belirtiliyor.