Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp hakemlerin koronavirüs sebebiyle verilen aranın ardından lige hazır olduklarını açıkladı. Hakemler açısından her şeyin olumlu ilerlediğini ifade eden Alp, ”Umarım sekiz haftanın sonunda da sağlıklı bir şekilde bu pandemiyi atlatırız, hiç kimsenin zarar görmeyeceği bir lig sonu olur" dedi. Hakemlerin futbolculara oranla daha iyi bir durumda olduğunu ifade eden Alp, "Hakemlerimize; hemen, anında, üç gün sonra, bir hafta sonra maçların oynanacağı şeklinde hazırlıklı olmalarını ifade ettik. Futbolculardan daha hazır olduklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



> Talimatlara uyuldu

Hakemlerin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren MHK Başkanı, "Virüs başladığı günden bugüne kadar beş hakemimizde pozitif çıktı. Dört tanesi hastanede yattı. Bir de bir hanım kızımız aldığı ilaçlardan dolayı alerjik bir durum olmuş. Onun da durumunun iyi olduğunu zannediyorum. Yedi bine yakın hakemimiz, gözlemcilerimiz, eğitimcilerimiz... Dokuz bin civarında bir kadroyuz biz. Bu kadar geniş bir kadroda, dört veya beş kişinin virüsle karşı karşıya kalması, demek oluyor ki arkadaşlarımız kendilerine verilen talimatları harfiyen yerine getirmişler" şeklinde konuştu.