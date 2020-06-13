Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Alanyaspor’u ağırlayan Medipol Başakşehir rakibini 2-0 mağlup etti.
BAŞAKŞEHİR 2 - 0 ALANYASPOR
GOL 79' Visca
GOL 64' Mahmut Tekdemir
46' İKİNCİ YARI BAŞLADI
1' MAÇ BAŞLADI
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Salih Uçan, Ceyhun Gülselam, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut