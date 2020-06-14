Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de altyapı koordinatörlüğüne getirilen ve sezon sonuna kadar A Takım teknik direktörlüğünü yürütme görevini de yüklenen Tahir Karapınar, kendine güveniyor. Sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Tahir Hoca “Fenerbahçe bana büyük onur verdi” derken “Çalıştığım her camiada olduğu gibi burada da iz bırakmak istiyorum. Taraftarımız rahat olsun” açıklamasında bulundu. Fenerbahçe’ye katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Karapınar “Beni çok araştırarak getirdiler” sözleriyle dümene tesadüfen geçmediğini belirtirken Trabzonspor’a meydan okumayı da ihmal etmedi.

> Tur için iddialı

Kayseri karşısında planladıkları oyunu sergileyemediklerini söyleyen Tahir Karapınar “Ozan’ın kırmızı görmesi maçın kırılma noktasıydı. Ama Trabzonspor mücadelesinin hikâyesi çok farklı olacak” değerlendirmesinde bulunarak tur için iddialı olduklarını belirtti. Ozan kırmızı kart gördüğü pozisyonda hatalı olduğunu ancak hakem kararlarında da standart olmadığını dile getiren Karapınar, Emre ile Volkan’a ise “Onlar Fenerbahçe için büyük şans” iltifatını yaptı. Tahir Hoca, Kaptan Emre’nin Kayseri karşısındaki performansını da “Oyuna girdi, farkını gösterdi” diyerek methetti.

Zoraki indirim yok

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken bir de pandemi darbesi yiyen Fenerbahçe’de yönetim, oyunculardan ücret indirimi talep etti. Finansal işlerden sorumlu profesyoneller tarafından yapılan kapsamlı sunum sonrası oyunculardan ücretlerinden yüzde 15 feragat etmeleri istendi. Uygulamanın mecburi değil, isteğe bağlı olduğu özellikle belirtildi.

YİNE Mİ AYNI SENARYO?

Bir Ozan klasiği!

∂ İnişli çıkışlı performansı sebebiyle kadro dışı bırakılan, Alanya’ya kiralık gönderilince kendine gelen Ozan Tufan, sözleşme yeniledikten sonra düşüşe geçti. Sezon başındaki fit görüntüsünden uzak olan Ozan’ın yedi kilo fazlası olduğu, yağ oranının da yüzde 15’e kadar çıktığı öğrenildi. Millî oyuncu, ekstra idman ve diyetle ideal kilosuna dönmeye çalışıyor.

Yeni beyin Gustavo

Emre Belözoğlu’nun kendini kızağa aldığı, Ozan Tufan’ın düşüşe geçtiği Fenerbahçe’de orta sahanın yeni patronu Luiz Gustavo. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken sambacı, Kayseri maçında galibiyeti getiren gole imza atarken istatistiklerde de farkını ortaya koydu. İlk füzesi direkte patlayan Gustavo, yüzde 95,9’luk pas yüzdesiyle oynadı. Hem savunma hem de hücumda etkili olan Brezilyalı oyuncunun ilerleyen süreçte daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

MURİÇ’TEN GARANTİ

Trabzon’u eleyeceğiz

∂ Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1’lik mağlubiyetin rövanşında Trabzonspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de Muriç turdan emin. Kosovalı golcü “Maçta çok zorlandık. Uzun süre sonra kazandık. Bu moralle Trabzonspor’u da geçeceğiz” dedi.

TRABZON’A SERT CEVAP

“Herkes haddini bilecek!”

∂ Trabzonspor maçının ikinci, Fenerbahçe karşılaşmasının birinci kanaldan verilmesini eleştiren Ahmet Ağaoğlu’na cevap Kemal Danabaş’tan geldi. Sarı-lacivertli yönetici “Herkes Haddini Bilecek” görselini “60 yıllık ligin liderinin maçı her daim birinci kanaldan verilir. Bu böyle biline” ifadesiyle paylaştı.

STOPER OLMAZSA OLMAZ

Liste başı Juan Jesus

∂ Çok sayıda mevkiye takviye hazırlığında olan Fenerbahçe’de transfer listesinin ilk sırasında stoper var. Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi ise Juan Jesus. Sözleşmesi devam etmesine rağmen kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki sambacı için Roma’ya 2 milyon avroluk teklif yapıldı.