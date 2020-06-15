Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin mevcut kaptanı, müstakbel sportif direktörü Emre Belözoğlu, bir televizyon kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ozan’ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda sandalye tekmeleyen Emre, “Bazen ayarı kaçırdığım zamanlar oluyor” öz eleştirisinde bulunurken, kendisine yöneltilen “Maçı çeviren adam” övgülerine, “Sadece benim üzerimden konuşmak hakkaniyetli değil. Eksik kalmamıza rağmen ciddi çaba gösterdik. Rakibimizden üç kilometre fazla koştuk” cevabı verdi. Sezon sonunda futbolu bırakacağını hatırlatan kaptan, “Kolay olmayacak ama hayatın da gerçekleri var. Avrupa Şampiyonası’na giderek final yapmak güzel olurdu. Nasip değilmiş” dedi.

> Büyük bir hayalim var

Kalan haftalarda elinden geleni yapacağını söyleyen Emre Belözoğlu, “Sportif direktör olacak mısınız?” sorusuna, “Benden ne isteniyorsa onu yapacağım. Sahada olduğu gibi saha dışında da camiamız için elimden geleni yapacağım” cevabı vererek sorumluluktan kaçmayacağını vurguladı. Hep sahada kalmak istediğini ve en büyük hayalinin Fenerbahçe için ciddi bir oyuncu havuzu oluşturmak olduğunu dile getiren Emre, “Kendi kadrosunda altyapıdan yetiştirdiği oyuncuların olması, daha sonra bu oyuncuları yurt dışına gönderen bir sistem oluşturmak istiyorum. Bunu başarabilirsek en büyük mutluluğu yaşarım” diye konuştu.

> Gönlüm Başakşehir’de

Beğendiği Türk futbolcular için, “Bizim yerimiz rahatlıkla doldurulur” yorumu yapan Emre Belözoğlu, “İrfan Can çok ciddi bir gelişim gösterdi. Ondan çok şey bekliyorum. Abdülkadir Ömür var, bizim Ömer Faruk Beyaz var” ifadesiyle gözdelerinin isimlerini sıraladı. Ligdeki şampiyonluk yarışına da değinen Emre, “Biz olamıyorsak Başakşehir olsun” dedi. Geçen sezon Başakşehir’le tarihin kapısından dönen kaptan, “Okan Buruk benim en yakın arkadaşlarımdan biri, ağabeyim. Onun ve Başakşehir’in şampiyon olmasını istiyorum” diye konuştu. Emre, Caner ve Gökhan iddialarına ise, “Beşiktaş’ın futbolcuları, onları çok severim” cevabını verdi.

İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Kupa rotasyonu

Kupa derbisine cezalı Ozan ile tedavisi süren Kruse’den mahrum çıkacak Fenerbahçe’nin 11’i büyük ölçüde netleşti. Cezası biten Hasan Ali’nin dönmesiyle, Deniz Türüç sağ açıktaki yerine geçecek. Ortada Gustavo’ya Emre eşlik edecek, on numara rolünü ise Mehmet Ekici üstlenecek. Muriç de ilk on birde sahne alacak.

Falette kalmak istiyor

Brezilyalı stoper Juan Jesus için Roma’yla temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Simon Falette’nin satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin olumlu rapor verdiği Gineli oyuncu da sarı-lacivertlilerde kalmak istiyor. Eintracht Frankurt, 1,5 milyon avroluk opsiyonda indirim sağlarsa Falette’nin bonservisi alınacak.

Obradovic geri dönüyor

F.Bahçe’nin sözleşme yenileme tekliflerini geri çeviren ve Covid-19 sürecinde ülkesine dönen Zeljko Obradovic, İstanbul’a geliyor. Bugün Türkiye’de olması beklenen Sırp hoca sözleşme detaylarını görüşmek üzere yönetimle masaya oturacak. Yönetim, genel menajer Maurizio Gherardini de imza pazarlığı yapacak.