Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka önce turuncu-lacivertliler; 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası elde ettiği 56 puanla Trabzonspor’un ardından ikinci sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise 5 galibiyet, 9 beraberlik, 13 yenilgiyle topladığı 24 puanla 17. basamakta bulunuyor.

LİGDE 14. KEZ

Başakşehir ile Ankaragücü, lig tarihinde bugüne kadar 13 defa birbirlerine rakip oldu. Söz konusu karşılaşmaların 5’ini İstanbul ekibi, 4’ünü ise Ankara temsilcisi kazandı. 4 müsabakada ise taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekip, attığı 18 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.

SON 5 MAÇTA MAĞLUBİYET YOK

Okan Buruk’un takımı, Ankaragücü ile oynadığı son 5 maçtan da galip ayrılmayı başardı. Ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan mücadeleyi de 2-1 kazanan Başakşehir, deplasmandaki son yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda 1-0’lık skorla almıştı.

M.Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanan son 5 karşılaşma şöyle:

Başakşehir: 2 - Ankaragücü: 1 (2019-2020)

Başakşehir: 2 - Ankaragücü: 1 (2018-2019)

Ankaragücü: 0 - Başakşehir: 1 (2018-2019)

Başakşehir: 3 - Ankaragücü: 0 (2011-2012)

Ankaragücü: 1 - Başakşehir: 2 (2011-2012)

GALATASARAY’A ÖNCE MUTLAK 3 PUAN

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 29. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray müsabakası öncesi Ankaragücü deplasmanından mutlak 3 puanla dönerek moral depolamak istiyor. Trabzonspor ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesinin içinde olan turuncu-lacivertliler, kalan maçların hepsini kazanarak bordo-mavili rakibinin kayıp yaşamasını bekleyecek.

DÜDÜK HÜSEYİN GÖÇEK’TE

Yarın saat 21.00’de Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.