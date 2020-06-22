Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALANYASPOR:1 TRABZONSPOR:1

45' ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor.

45'Fabrice N'Sakala golde asisti yapan oyuncu oluyor.

45'GOOOLL!!! Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

39'Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

36'Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut itirazları nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

34'Caleb Ekuban'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak savunmadan dönüyor. Dönen topu önünde bulan Joao Pereira için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

31'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Salih Uçan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

28'Giorgos Tzavellas ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

15' Anastasios Bakasetas'ın ara pasına hareketlenen Papiss Cisse ceza alanında müsait durumda topa hakim olamayınca meşin yuvarlak auta çıkıyor.

13'Papiss Cisse'nin defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Efecan Karaca için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

12'Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Papiss Cisse istediği vuruşu yapamayınca top doğrudan taca çıkıyor.

7'Alexander Sörloth golde asisti yapan oyuncu oluyor.

7'GOOOLL!!! Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golü ile maçta öne geçiyor.

6'Efecan Karaca'nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Filip Novak topu taca gönderiyor.

3'Baiano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Joao Pereira kafayla topu uzaklaştırıyor.

1'Hakem Atilla Karaoğlan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Aytemiz Alanyaspor başlıyor.