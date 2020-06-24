Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kanarya’da sportif anlamda sonuçlar istenildiği gibi gitmiyor ama transferde hareketlilik var. Sivasspor ile mukavelesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş’ı Galatasaray’ın elinden kapan ve prensipte anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yerli operasyonuna devam ediyor. Sıradaki isimler ise Beşiktaş’tan. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Caner Erkin’in yanı sıra Gökhan Gönül için de temaslarsürdürüyor. Caner Erkin’in menajerinin “Beşiktaş’tan ayrılacak” sözü ibrenin Kanarya’ya döndüğünü gösteriyor.

> Erol Bulut önde

Transfer görüşmeleri sadece bunlarla sınırlı değil. Trabzon-spor ile mukavelesi sona erecek olan Filip Novak için de pazarlıklar devam ediyor. Ayrıca teknik direktör konusunda da ibre Erol Bulut’tan yana. Sportif direktör edasında çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu’nun da Bulut’la çalışmayı çok istediği biliniyor. Camianın gönlünden geçen teknik adam da hiç şüphesiz şu anda Alanya-spor’da iyi işlere imza atan Erol Bulut. Bu arada FB TV’deki Nihat Özdemir’e yönelik sözleri sebebiyle PFDK’ya sevk edilen Ali Koç’a ceza çıkmadı.